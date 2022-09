Aurelio Martín, "preocupado" por los plazos de la intermodal: "Son excesivos"

"Es un hito importante, pero quiero mostrar mi preocupación porque el plazo de dos años y medio para la elaboración es excesivo". Con estas palabras se expresó ayer el portavoz de Izquierda Unida y consejero de Gijón al Norte, Aurelio Martín, respecto a la salida a licitación, con un presupuesto de 5,7 millones de euros, de la redacción del proyecto básico y de los proyectos constructivos de la estación intermodal y su conexión, hace dos días. El también concejal de Movilidad y Medio Ambiente, socio de la socialista Ana González en el Ayuntamiento, se desmarcó ligeramente de la postura del propio gobierno local, que, en palabras de la regidora, calificó este paso de "hito muy importante" porque supone "empezar a tener realidades". Por otro lado, el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, arremetió ayer con dureza contra estos tiempos. "Que los dirigentes socialistas vean como un hito la licitación de un proyecto que se ha retrasado dos años por culpa de ellos es una nueva tomadura de pelo a los gijoneses", manifestó.

Las palabras de Aurelio Martín no solo son importantes por su contenido sino porque este tipo de declaraciones no suelen ser habituales por parte del concejal, que, como parte del gobierno local, suele ceder el protagonismo en este asunto al PSOE. Martín sí que compartió con la Alcaldesa la postura de ver cómo "importante" el trámite de Adif. "Es un hito importante que se licite la adjudicación de la redacción de los proyectos. De hecho, es un hito tan importante que debería de haberse hecho con el anterior gobierno", apuntó. El edil aprovechó para dar un tirón de orejas a Foro. "Este paso se tuvo que dar con el anterior gobierno si no hubieran estado entretenidos en si la estación estaba 190 metros a un lado o a otro", afirmó.

"No quiero dejar de mostrar mi preocupación porque el plazo de dos años y medio es excesivo", remarcó. "Lo es porque hay antecedentes y estudios que permitirían que el plazo fuera más breve. Moreda tiene ya un estudio informativo. No estamos hablando de la estación en el Museo del Ferrocarril, que fue una idea que se le ocurrió a alguien casi en una servilleta", añadió. "Entendemos que con esos antecedentes un plazo de dos años y medio es algo excesivo, con lo cual el conjunto de la operación se va a un ámbito muy dilatado. De muchos años y eso nos genera preocupación", zanjó.

Si hace dos días fue Adrián Pumares, el secretario general y portavoz en la Junta General del Principado, el que criticó los plazos, ayer fue el portavoz municipal de los foristas en el Ayuntamiento, Jesús Martínez Salvador, el que volvió a la carga a raíz del anuncio de Adif. "La licitación llega con dos años de retraso y cargada de sombras. Contradice lo pactado y se desmontan algunas de las mentiras usadas por el gobierno local para deshacer el convenio de 2019", aseveró. La "primera mentira", según Foro, es la explicación que se da para que la estación de buses no aparezca en esta licitación. "La excusa es que es competencia de Gijón al Norte, pero se desmonta por sí solo porque la financiación de la estación de largo recorrido o el ancho métrico también lo son y sí están", prosiguió. "Avala nuestra tesis de que la estación de buses va a ser el intercambiador del Humedal con lo cual desaparece la intermodalidad", criticó. "La segunda mentira es que no esté incluida la prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes, cuando la Alcaldesa dijo por activa y por pasiva que la contratación de este proyecto básico global incluiría todas las actuaciones necesarias para que el plan de vías y el metrotrén fuera una realidad", añadió.

"La tercera mentira que usó el gobierno para romper el convenio fue la complejidad técnica de desviar los colectores de la EMA, que desaparecía si se hacía en Moreda. No entendemos por qué se incluye en la licitación la redacción del proyecto de sustitución de colectores si según ellos era un drama que había que evitar por todos los medios", destacó. "Los socialistas nos han hecho perder cinco años. El cronograma del 2019 fijaba el inicio de las obras 2021 y ahora, en el mejor de los casos empezarán en 2025", finalizó.