Bollo con agua, pero con ilusión

La segunda jornada de las Fiestas de San Miguel de Pumarín, que organiza la Asociación de Vecinos Severo Ochoa en el parque de la Urgisa, contaron ayer con menos afluencia que el pasado viernes, debido a la lluvia, que impidió a los vecinos disfrutar de las celebraciones al aire libre, aunque algunos sí optaron por asistir, cobijándose en la carpa. Pero aún así, la ilusión y el buen ánimo fueron la nota dominante.

Durante la jornada de ayer se repartieron 300 bollos con sus respectivas botellas de vino entre los miembros de la asociación, a las cinco de la tarde, que optaron por recogerlos e irse para sus casas. Además, también se dieron de alta 30 nuevos socios en un colectivo que ya cuenta con cerca de 400 asociados, según indicó el presidente de la asociación vecinal, Miguel de Laburu.

La organización de los festejos no tenía claro, al cierre de esta edición, si el tiempo atmosférico permitiría que se celebrara la verbena prevista para la noche de ayer, con las actuaciones del grupo Claxxon y de Dj Pika a partir de las once de la noche. También se mantiene la incertidumbre sobre si hoy domingo podrán actuar Tekila y Dj Bkv, en la verbena prevista a las nueve de esta noche para el cierre de las fiestas, algo que dependerá de que no llueva.

La última de las tres jornadas festivas comenzará hoy a las 13.00 horas con sesión vermut amenizada por el Grupo da Silva. Seguirá a continuación, a las cinco de la tarde, la Fiesta de la Espuma. La siguiente actividad prevista son actuaciones de la Agrupación Artística Gijonesa, a las 19.00, como paso previo al colofón a cargo de Tekila y Dj Bkv. Todo ello pendiente de que el tiempo acompañe en una celebración que se ha organizado el fin de semana anterior a la festividad de San Miguel, que en el calendario figura el día 29.