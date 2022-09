Preguntada ayer por sus preferencias entre los dos aspirantes a intentar relevarla en el cargo encabezando la candidatura del PSOE, González respondió que "lógicamente yo soy militante del Partido Socialista y voy a votar". "Como están explicándonos las cosas (los candidatos) voy a esperar, pero creo que, por mi trayectoria feminista y todas estas cosas, es bastante predecible lo que voy a hacer; no creo que sea ningún misterio para nadie", añadió.

La Alcaldesa señaló que está viviendo estas primarias "como un proceso más de los que ya hemos vivido en el Partido Socialista", esperando a la votación, que tendrá lugar el próximo 9 de octubre, toda vez que ambos precandidatos ya han conseguido los avales necesarios para ser proclamados automáticamente candidatos pasado mañana, miércoles. Luis Manuel Flórez es el candidato por el que apuestan los miembros de la ejecutiva local del PSOE, mientras que Ana Puerto cuenta con el apoyo de sectores del partido en Gijón conectados a la anterior dirección, incluyendo los afiliados que expresaron su apoyo a Ana González durante el proceso de recogida de firmas contra la Alcaldesa. La abogada también ocupaba un cargo en el partido a nivel regional hasta postularse como candidata, cuando dimitió del Comité de Ética de la FSA. De ahí que también se la vea como la opción preferida por parte de la dirección autonómica, que ha garantizado su imparcialidad en el proceso.

Por otro lado, Ana González volvió ayer a reivindicar que goza de apoyo ciudadano, pese a que la ejecutiva local lo viene cuestionando. "Mi papel es ser Alcaldesa, para eso nos eligieron los ciudadanos y ciudadanas de Gijón. Logramos recuperar la Alcaldía, subimos en número de votos y en número de concejales y esa es la expresión popular y no lo que digan opiniones de distintas personas", aseveró.

Ana González, sobre las críticas de IU a los plazos de la estación: "Es un proyecto de envergadura"





"¿Alguien piensa que una licitación que sale por 5,7 millones de euros se va a poder hacer en dos meses o en tres? Yo pienso que no, que ya el precio de la licitación nos pone en la envergadura del proyecto". La alcaldesa, Ana González, respondió ayer con estas palabras a las críticas de su socio en el gobierno local, el edil de IU Aurelio Martín, que consideró "excesivo" el plazo de dos años y medio para la elaboración del proyecto básico y de los proyectos constructivos de la intermodal y de su conexión con el metrotrén. "Estamos hablando de grandes obras de ingeniería, necesitamos un proyecto y se tarda lo que se tarda. Qué más quisiera yo que pudieran hacerlo en dos meses. ¿Ustedes creen que si fuera posible no intentaría yo que se hiciera en dos meses? Son grandes obras de ingeniería todas ellas, necesitamos grandes proyectos en el sentido de buenos, de sólidos, y esto lleva un tiempo", agregó la mandataria, que recordó que se trata de proyectos de "ingeniería con arquitectura". "Estamos hablando del proyecto básico y de los proyectos constructivos: estación de larga distancia, la de cercanías, aparcamiento subterráneo, conexión con el túnel del metrotrén", añadió. También respondió a las críticas de Foro respecto a que no figura en la licitación la estación de autobuses. "Va a haber una estación de autobuses en la estación intermodal, el problema es que Foro tiene que tapar sus vergüenzas" subrayó Ana González, en relación a los ochos años de gobierno de este partido.