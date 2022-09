Podemos empieza a bullir

Podemos, el segundo partido de la izquierda en número de concejales y cuyo resultado en las próximas elecciones de mayo de 2023 se prevé clave para la suma de mayorías en el Ayuntamiento, está ya en la cuenta atrás para elegir a quién encabezará su lista. En la formación, es patente la mala sintonía entre la actual portavoz del grupo municipal, Laura Tuero, y la dirección política del partido en la ciudad, encabezada por su portavoz (cargo equivalente al de coordinador en IU o secretario general en el PSOE), Alejandra Tejón. Lo dejó entrever hace dos días en LA NUEVA ESPAÑA la candidata que impulsa el sector oficial de la formación, Olaya Suárez Fernández. Tras manifestarse "contenta" con los tres concejales con asiento en el salón de Plenos, matizó que "falta coordinación" entre ellos y la militancia. Y remató asegurando que echa en falta "más presencia en la gestión consistorial".

De momento, el sector oficial del partido, el predominante en el círculo de Gijón y que está alineado con la dirección estatal, es el único que ha mostrado sus cartas al impulsar a Suárez a las primarias a la Alcaldía. El paso se dio después de que se despejara la incógnita del proyecto abanderado por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, que se ceñirá a las elecciones generales (el pasado julio, Podemos convocó una asamblea a nivel local para hablar sobre la candidatura municipal, pero todo había quedado a la espera de Díaz).

Así que la gran incógnita es la apuesta del sector crítico de Podemos, en el que se encuadra la portavoz del grupo municipal, Laura Tuero. En diversos ámbitos del partido se considera que es el valor más sólido para encabezar una previsible candidatura de esta facción, cuyo referente en Asturias es el exsecretario general a nivel regional, Daniel Ripa. En este sentido, será determinante el camino que tome el propio Ripa tras el expediente que le incoó el partido –recurrido– que le impide presentarse a las primarias autonómicas ni a ningún cargo. Sea quien sea quien presente por parte de este sector, contará con el respaldo de los que están en la órbita del exlíder de la CSI, Juan Manuel Martínez Morala, con ascendencia sobre la dirección del sindicato y excelentes relaciones con Ripa y con Tuero.

Una elección distinta

La candidata que ya dio el paso, Olaya Suárez, tiene 28 años y está titulada en Administración de Empresas. Trabajó en la firma Coterva hasta que hace un año quedó liberada por el partido. Desde entonces, trabaja como coordinadora de la secretaría estatal de sociedad civil de Podemos, al frente de la cual está el gijonés Álex Zapico.

Aunque cuente con el respaldo de la dirección política, esto no presupone nada en el proceso de primarias que se celebrará entre el 10 de octubre y el 4 de noviembre. A diferencia de lo que ocurre con la elección de cargos internos, en los que sólo son los militantes de Podemos los que votan para escoger a la dirección política, en las primarias a la Alcaldía votan todos los inscritos, esto es, tanto los militantes que pagan cuota como los simpatizantes que simplemente se han registrado. Podrán participar los que figuraban en el censo tres meses antes. A ese factor se suma el hecho de que a las elecciones internas de Podemos se han venido postulado otros afiliados, como ocurrió con las primarias en las que resultó elegida la actual portavoz, Alejandra Tejón, cuando además de ella y Tuero también se presentó la exconcejala Estefanía Puente.

Con el marchamo de no adscrito a ninguno de los dos grandes sectores de Podemos en Asturias es con el que ahora, tal y como avanzó ayer este diario, se está planteando concurrir a las primarias a la Alcaldía Christian Rodil, exlíder de Abierto hasta el Amanecer y elegido miembro del Consejo Ciudadano regional en la candidatura de Ripa, aunque dice no estar alineado ahora "ni con Sofía (Castañón) ni con Ripa". Esta candidatura aún está fraguándose entre varios afiliados, siendo Rodil el único con cargo orgánico. Otros cargos del partido se han autodescartado para esta pugna, como es el caso de la diputada regional Nuria Rodríguez. La carrera no ha hecho más que empezar y se prevé trepidante.