Ana Puerto, tras entregar sus avales: "Si yo soy elitista, todo el PSOE lo es"

La abogada Ana Puerto llegó esta mañana poco antes de las doce de la mañana arropado por un nutrido grupo de compañeros militantes hasta la calle Santa Teresa de Oviedo, a la sede de la Federación Socialista Asturiana. Hoy es un día para dar las gracias a la militancia por este proceso de recogida de avales. Ha sido un proceso muy ilusionante, hemos entregado el máximo permitido por la normativa del PSOE y ahora esperemos que el recuento vaya bien y después iniciar una campaña como candidatura que sea lo más respetuosa posible y dar una imagen de futuro de la ciudad", valoró la precandidata tras depositar sus avales.

Ana Puerto, además, se mostró ilusionada tras el concurrido acto celebrado ayer en la Casa del Pueblo, con decenas de afiliados arropando su candidatura. "Fue emocionante. Me impresionó entrar ayer en el salón de actos de la Casa del Pueblo, rodeada de tantos compañeros que hacia tiempo que no habían estando allí. Además apareció Maricuela, con sus 103 años, y me pareció muy emocionante, un acto especial", reflexionó.

La letrada gijonesa también tuvo palabras para responder al calificativo de "elitista" que le regaló hace unos días su contrincante en las primarias del PSOE de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro". "Si yo soy elitista todo el PSOE lo es", apuntó poco antes de mostrarse agradecida con el apoyo de la actual alcaldesa, Ana González. "Es una militante más y todos los apoyos son bienvenidos. Me gustaría contar con el apoyo de todo el mundo y ojalá consigamos después de esto que el partido quede mucho más unido y sin los problemas que ha habido hasta ahora", concluyó.

Su rival en este proceso también entregó esta mañana el máximo de avales permitido por las normas socialistas. Lo hizo casi sobre la bocina, cuando apenas faltaban cinco minutos para el mediodía. "Hemos presentado el máximo de avales y, por tanto, estamos contentos. Ahora es tiempo de encuentro con la militancia, de campaña para preparar el debate y especialmente el día 9, día de las elecciones", compartió Floro sin querer valorar las reacciones de la candidatura de Ana Puerto sobre el calificativo de "elitista". "No entro en eso ahora. No voy a opinar", zanjó.