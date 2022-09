El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, pedirá en la próxima comisión de movilidad la simplificación de los horarios y el itinerario de la línea 4 de autobuses por "confusión entre los usuarios". La línea define tres rutas y horarios distintos en función de que sea día laboral, laboral no lectivo o fin de semana y festivo. "Hay vecinos de Viesques que están esperando el autobús en Viñao y no saben que ese día puede ser laboral pero no lectivo", explica el concejal naranja.