Laura Tuero pospone su decisión sobre las primarias de Podemos: "Estoy centrada en la actividad municipal"

"Bueno, se habla ya, como no puede ser de otra manera, pero yo estoy ahora centrada en esto (la actividad municipal). Obviamente estoy pensando en lo que hay, para ofrecer lo mejor, pero lo mejor de lo que estamos defendiendo aquí ahora, de nuestras líneas políticas". La portavoz municipal de Podemos, Laura Tuero, vinculada al sector del partido que lidera Daniel Ripa, respondió ayer de esa forma a la pregunta de si le habían pedido ya que diera el paso para presentarse a las primarias de su formación en Gijón. En ámbitos del partido, como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA, se considera a la edil el valor más sólido de ese sector para disputar las primarias a la candidata del sector oficial, Olaya Suárez, que ha cuestionado la coordinación del grupo municipal con la militancia y ha echado en falta "más presencia en la gestión consistorial" del partido.

Tuero ayer evitó pronunciarse sobre si optará a las primarias de Podemos en Gijón, señalando que está centrada en la gestión municipal, pero aprovechó para lanzar un mensaje hacia la dirección política de Podemos en Gijón, al frente de la cual está Alejandra Tejón: "Yo el compromiso que tengo es velar por las 16.000 personas que votaron a esta coalición que formamos Podemos y Equo. Y quien tiene responsabilidades dentro del partido, lo que tiene que velar es por que todo vaya bien dentro del partido y que todo funcione a una". La concejala esquivó despejar la incógnita de si va a encabezar la candidatura del sector crítico en Gijón, señalando que "de momento, no tengo nada que decir".

La edil señaló que ayer estaba centrada en asuntos municipales, como la negociación de las ordenanzas fiscales o las alegaciones a la permuta con Quirón. "Estoy centrada en eso y, cuando toque, desde luego que sí, que habría una reflexión. Pero creo que lo importante primero es saber dónde estamos cada uno y el trabajo que yo estoy haciendo aquí, como portavoz municipal en estos momentos, no puede quedar mermado ni ir para atrás", aseveró. Y añadió que lo principal es cumplir con los compromisos programáticos "y luego ya, las otras reflexiones vendrán".

El concejal Juan Chaves, que no está vinculado actualmente a ninguna corriente en Podemos, también declinó pronunciarse ayer sobre si encabezará alguna candidatura. Varios afiliados le han tentado a hacerlo. Quien también está a punto de dar el paso es Christian Rodil, exlíder de Abierto hasta el Amanecer.

El grupo municipal de Podemos-Equo presentó ayer alegaciones al convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Gijón y el grupo hospitalario Quirón para permutar parcelas de este junto al Hospital de Cabueñes por otras del Ayuntamiento en Nuevo Gijón, convenio que pide anular por "ilegal", ya que Quirón "no acredita la propiedad de los terrenos" que ofrece, no está justificado el "interés público" de la permuta, el expediente no incluye "un estudio ambiental detallado", y además el convenio se tramita por separado de la modificación del PGO necesaria, lo que veta la información pública a la ciudadanía de esta, señaló Laura Tuero. La Alcaldesa, Ana González, quiso "remarcar" después que la permuta permite "blindar los terrenos de Cabueñes sólo para un hospital público y que no se viera condicionada la ampliación" y recordó que el de Quirón no será el primer hospital privado de la ciudad.