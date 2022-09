Detenido el autor del incendio que quemó cuatro coches en el Tallerón

Un hombre de 45 años y natural de Torrelavega (Cantabria) acaba de ser detenido por la Policía Nacional como el presunto autor del grave incendio ocurrido hace dos semanas y que provocó importantes daños en cuatro vehículos que se encontraban aparcados en la travesía del Mar, justo delante del Tallerón, en el barrio de El Natahoyo, y también en una nave industrial.

Las pesquisas se iniciaron poco después de que los bomberos extinguieran las llamas, que calcinaron por completo dos de los vehículos afectados. Esas labores de la Policía Científica, con la toma de muestras en la zona, permitieron confirmar que se trataba de un acto intencionado. Alguien había prendido uno de los coches, que se encontraba abandonado en la zona desde hacía varios meses.

Las llamas rápidamente llegaron al coche aparcado más cerca, que también quedó calcinado por completo. Fruto del calor del fuego, otros dos coches más sufrieron daños importantes, uno en el lateral derecho (reventó el cristal de una de las puertas) y el otro en la zona delantera. Esos tres coches afectados eran de trabajadores de la zona. "El coche llevaba ahí casi un año, no tenía ya ni los cristales, pero no sabemos de quién puede ser", reflexionaba un trabajador durante las labores de extinción. Al menos, en el incidente, no hubo daños personales.

Así las cosas, las investigaciones se saldaron con la detención del presunto autor del ilícito, un varón natural de Torrelavega que actualmente vive en Gijón. “El detenido planificó cuidadosamente sus movimientos para no ser detectado y así asegurar una huida fácil sin llamar la atención, mientras observaba como se propagaban las llamas”, revelan desde la comisaría de El Natahoyo.