El camping de Deva recuperará los días 7 y 8 de octubre una cita clásica que se perdió los dos últimos años por la pandemia, el festival "Rockin Gijón", una cita que organizan desde la asociación Retro Rock Club. Habrá varios conciertos de diferentes estilos, a un precio de 50 euros para el abono completo de los dos días, y de 30 para un solo.

"Teníamos muchas ganas de volver a disfrutar y celebrar esta cita musical", afirma Mauro Regueiro, presidente de la asociación. "Es un festival de música de raíz americana, en el que cabe rockabilly o el rock and roll clásico", subraya. El cartel incluye a seis formaciones, que llevarán sus temas y versiones al público del "Rockin Gijón". Serán "The Truffle Valley Boys", "Sugar Ray’s Lucky Strikes", "The Nite Howlers", "The Hayniders", "Lojo & The Mojos" y "The Honky Tonk Heels". Salvo el de esta última formación, todos los conciertos serán por la noche.