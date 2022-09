"Asturias tiene un buen sistema sanitario, pero no es suficiente; es esencial colaborar"

Con camisa azul claro, americana negra y maleta en mano llegó ayer el doctor Julio Mayol Martínez al que será su hotel estos días en Gijón. Mayol es el director médico del Hospital San Carlos de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas (SEIQ), que organiza entre hoy y mañana su congreso anual en la Laboral.

–¿Por qué Gijón como sede?

–Gijón ahora mismo es un punto de referencia porque la Milla del Conocimiento aúna tanto el conocimiento académico como el asistencial. El Hospital de Cabueñes está incluido ahí, pero también industrias que tienen impacto a nivel local, regional, nacional e internacional. La ventaja que tiene Gijón es su apuesta por el progreso tecnológico: hay conocimiento e industria tecnológica que permite plantearnos una nueva visión de lo que va a ser la cirugía en los próximos diez o quince años.

–Tecnología, investigación y formación serán los pilares del congreso.

–Así es. Investigar es utilizar recursos para generar conocimiento, pero el conocimiento no sirve de nada si no innovamos. Para generar el conocimiento y trasladarlo a la práctica quirúrgica del día a día necesitamos primero que los profesionales sean capaces de incorporar esa formación para después ejecutarla. Tenemos que encontrar tecnologías que nos ayuden a hacer la cirugía más efectiva y segura. Por tanto, es esencial combinar el conocimiento con la investigación de nueva soluciones y la aplicación de tecnología para mejorar la práctica quirúrgica.

–Especial atención también en la cirugía robótica. ¿En qué avances se trabaja a día de hoy?

–Ahora se están desarrollando nuevas soluciones con mucha modularidad, lo que hace más barata la cirugía robótica. Estos avances nos permiten disminuir la variabilidad en la práctica clínica y para aumentar la seguridad en los pacientes. Es muy relevante porque hace que la cirugía sea cada vez menos agresiva, pero igualmente efectiva.

–El congreso se abrirá por primera vez a la sociedad de forma general.

–En cirugía no tiene sentido plantear innovación tecnológica sin contar con la experiencia de los pacientes. Pero contar de verdad, incorporarles a nuestra toma de decisiones. Los pacientes forman parte del sistema sanitario e ignorarlos o dar por hecho lo que ellos quieren es la manera más segura de llegar a fracasar.

–Asturias será la primera comunidad que pueda elegir entre varios robots quirúrgicos.

–Es una buena oportunidad, pero requiere un plan muy bien definido. Esto debe favorecer la colaboración entre profesionales. Es muy importante tener opciones donde elegir, pero lo es más tener un plan bien diseñado para que la utilización de la tecnología sea lo más racional posible. Se trata de un incentivo en Asturias para la colaboración con la industria y que se puedan desarrollar nuevas soluciones robóticas a partir de las plataformas que ya existen.

–¿Cómo son esos avances?

–Los avances son muy importantes, pero no se puede ser potente si no se colabora en red con otras regiones y actores que permitan explotar al máximo las capacidades de Asturias. Es poco probable que Asturias tenga todas las capacidades necesarias para poder competir a alto nivel sola. Es la colaboración lo que nos permite competir con los gigantes asiáticos o Estados Unidos. Asturias tiene un buen sistema sanitario, pero no es suficiente. Es imprescindible colaborar.

–La llegada a Gijón de Quirón Salud ha vuelto a poner encima de la mesa un debate entre sanidad pública y privada. ¿Qué opina?

–Entendiendo cuál es el sistema, tenemos que ser capaces de colaborar entre todos. Si se han decidido instalarse aquí no tiene sentido no colaborar, además es porque ven oportunidades de negocio y, por tanto, algo no es del todo perfecto. Lo importante es conseguir el mejor resultado para nuestros pacientes al coste más eficiente posible.