La reforma de la cúpula de la Laboral estará acabada en verano

A la tercera irá la vencida. El Principado confía en licitar en octubre las obras para rehabilitar integralmente la cúpula de la iglesia de la Universidad Laboral, la mayor estructura de mampostería de planta elíptica del mundo y cerrada desde enero de 2020 por las grietas y las goteras. La hoja de ruta de la consejería de Cultura pasa por ver "en breve" qué empresas optan a la realización de estos trabajos. Y por adjudicarlos a finales de este año o, como muy tarde, a principios de 2023. La duración de la intervención será de seis meses y el presupuesto es ligeramente superior al medio millón de euros. De esta cantidad, prácticamente la mitad se destinará a la colocación de los medios auxiliares, es decir, al andamiaje. El objetivo es que la cúpula quede en perfecto estado, según explican fuentes del Gobierno regional.

La recuperación de la cúpula significaría volver a contar con uno de los elementos más emblemáticos del complejo de Luis Moya, pero no solo eso. El Principado estaría más cerca de cumplir su anhelo de devolver la actividad a prácticamente todos los espacios de Laboral Ciudad de la Cultura. Ya está en marcha el salto de empresas del Parque Científico y Tecnológico a una superficie 1.973 metros cuadrados útiles que hay entre la cafetería y la torre. Obviando pequeñas salas, solo quedaría por conocer el futuro de lo que iba a ser un hotel de cinco estrellas, uno de los grandes proyectos de la pasada década que resultó fallido.

La reforma que ahora se va a acometer en la cúpula de la Universidad Laboral es ambiciosa. Las labores serán tanto en el interior como en el exterior de la estructura, tal y como recoge el proyecto aprobado por el Consejo de Patrimonio Cultural. El plan recoge que se levantará la cobertura de pizarra del exterior, se saneará el faldón y se impermeabilizará la superficie de la cubierta y el retejado completo. Paralelamente, se recuperarán las piezas de pizarra que estén en buen estado. También se contempla sustituir las carpinterías de la linterna, reparar y proteger las barandillas y sanear e impermeabilizar la cubierta plana que hay sobre el altar.

El Principado no quiere que los trabajos sean solo de recuperación sino que también se harán labores para que el mantenimiento sea más sencillo de hacer en años venideros. De ahí que el plan, aprobado a finales del año pasado, especifique que la empresa que asuma la tarea tendrá que realizar una serie de intervenciones para garantizar un acceso seguro a la cubierta de cara al mantenimiento. La reconstrucción se fija además en la recuperación de varios elementos, entre ellos, las escaleras helicoidales de hormigón, la impermeabilización de una escalera que hay sobre la cúpula y la construcción de una pasarela entre estas dos escaleras.

En cuanto al interior, el proyecto para la cúpula de la iglesia de la Laboral recoge que un técnico tendrá que encargarse de la restauración desde dentro incluyendo el saneado y la limpieza del nervio del ladrillo, la reposición de la pintura en plementerías y la restauración de los mosaicos de linternas. El plan es tan detallado que también prevé acciones para prevenir la entrada "indiscriminada" de aves que puedan estropear la estructura. De ahí que también vaya a revisarse la parte superior del tambor y se harán las labores "necesarias" para su restauración. Aunque todo esto parezca complejo, en realidad lo más complicado será la instalación de los medios auxiliares, es decir, del andamiaje necesario para ejecutar las labores.

Una situación bastante parecida a lo que pasará en la recuperación de la parte superior de otro de los iconos de Gijón, el "Elogio del Horizonte", cuyos impulsores ya explicaron que colocarlos no es sencillo. Cabe recordar que la Universidad Laboral, así como todo su entorno, está declarado Bien de Interés Cultural desde 2016. O sea, que su grado de protección es máximo, por lo que determinadas actuaciones no están permitidas. Además de que se trata de una estructura de considerables dimensiones. No en vano, la cúpula es la construcción de mampostería de planta elíptica más grande del mundo. Su diámetro mayor es de 40,8 metros y su menor de 25,2 metros. Además, se levanta sobre el suelo a 25 metros de altura.

Todas estas limitaciones están detrás precisamente del encarecimiento del proyecto de reforma. Más de la mitad del presupuesto se irá en la colocación de enormes estructuras de andamios, que llamarán la atención del visitante durante el medio año de trabajos previsto. La consejería de Cultura trabaja a marchas forzadas para terminar los pliegos de contratación en cuestión de días, con el objetivo de que las empresas puedan ya presentarse. Los cálculos del Gobierno regional es que a finales de año, las obras estén ya adjudicadas y, a principios de 2023, la empresa encargada pueda comenzar las labores. Si todo va bien, deberían estar concluidas a lo largo del verano.

El asunto de las obras viene coleando desde 2017. Desde entonces, ha habido dos licitaciones fallidas. La última, por 125.000 euros, una cantidad por la que ninguna empresa aceptó asumir la restauración. Un informe desvelado por LA NUEVA ESPAÑA en enero de 2020 reveló que la estructura se hunde cada verano 26 milímetros por las diferencias de temperatura, a los que hay que sumarles las citadas grietas y goteras. A lo largo de los últimos meses se han sucedido propuestas para la mejora de esta icónica estructura, como la propuesta de dos arquitectos de Villaviciosa que propusieron en 2020 convertir la iglesia en un panteón de asturianos ilustres.

La restauración de la cúpula de la Laboral es una reivindicación permanente de diferentes formaciones políticas y de varios colectivos de la ciudad, especialmente, de la Asociación de Antiguos Alumnos del complejo arquitectónico.