La familia de la menor fugada de un centro pide "intensificar la búsqueda"

Los padres de la menor fugada del centro de menores de Cayés, en Lugones, mantienen la intensa búsqueda de su hija y no pierden la esperanza de que, al menos, contacte con ellos para que decirles que se encuentra bien. "Sería muy importante encontrarla, porque una adolescente de 16 años no puede estar fuera de casa, ni del centro, que es donde le corresponde, pero que nos confirmase que está bien nos quitaría una parte de la carga de encima", reflexiona su madre, María José Calero.

La familia y el entorno más próximo de la menor llevan un mes buscándola sin ningún éxito. Además de colgar alrededor de 200 carteles con su fotografía, también han ido pidiendo ayuda de comisaría en comisaría de la región. Ayer, por ejemplo, recorrieron Oviedo, Avilés y Lugones "hasta las dos y tres de la mañana". "Vamos personalmente a las policías locales, Nacional y Guardia Civil a llevarles la foto de la adolescente, pero no están buscando mucho", lamenta la progenitora, que pide "más implicación" a los cuerpos policiales. "Presentamos la denuncia, pero ya nos han dicho que si la ven la llevarán al centro, pero no están buscando mucho", añade la progenitora, que asegura que no pararán de buscar hasta localizarla.

Los familiares de esta menor, de iniciales M. M. C., siguen sin pistas, pues ella no ha hecho uso de sus redes sociales. "Al menos, de las que nosotros conocemos", matiza María José Calero. "La incertidumbre aumenta cada día, y esperamos que alguien nos pueda ayudar", añade la mujer, vecina del barrio de Montevil. Además, están preocupados porque su hija tiene una cardiopatía.

Trabajo policial coordinado

La Policía Nacional y la Guardia Civil –también la Policía Local– tienen la foto de la menor, que hasta su fuga residía en el centro de menores de Cayés, donde no están en un régimen cerrado. Fuentes consultadas sostienen que no es inusual que algunos de los menores desaparezcan durante varios días. Ahora, los agentes trabajan de forma coordinada para localizar a M. M. C., que, en su caso, escapó del centro por una ventana. Es la quinta vez que protagoniza una fuga de este centro, al que llegó con una medida judicial sobre sus espaldas. Pero hay recelo en su familia a que fructifiquen las labores policiales. "Estamos más implicados nosotros que los cuerpos policiales", sostiene Calero.