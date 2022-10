Clamor en colegio Río Piles por la cuarta aula en sexto de Primaria

"No nos moverán", "no a la separación de clases" o "todos unidos; no a la separación, no a la división". Estos fueron algunos de los lemas que mostraron ayer los alumnos y padres afectados por el anuncio de "cambios sustanciales" en las aulas de sexto de Primaria del colegio Río Piles. La apertura de una cuarta aula para bajar las ratios ha suscitado malestar entre los padres de los estudiantes, que ya han presentado un escrito a la consejería de Educación adjuntando hasta 80 firmas. "Con la pandemia, los grupos burbuja y el resto de cambios los niños ya lo pasaron mal, no queremos más alteraciones", aseguran los padres.

La protesta, frente a las instalaciones del centro educativo, se prolongó durante la primera hora lectiva. Fue una hora después del comienzo cuando los padres abandonaron la zona y los alumnos entraron a clase. Todo ello previa intervención del director, Julio Fernández, quien aseguró que desde la dirección ya se han puesto en contacto con la dirección general de Planificación e Infraestructuras Educativas y el servicio de Inspección "para tratar de buscar una solución". Desde el colectivo de padres, arropados ayer por varios integrantes de la AMPA, aseguran que las protestas continuarán tanto el próximo lunes como en días próximos. Su intención, explican, es hacer una quedada diaria de padres de carácter "simbólico" a la puerta del colegio, "dejando en todo momento a los niños fuera de toda la problemática", subrayan varios de los padres.