¿Volverá Carmen Moriyón a presentarse a la alcaldía de Gijón? "No he dicho que no, pero necesito tiempo para decidir"

Foro Asturias celebró este sábado su congreso regional, en el que la única candidatura presentada, la de Carmen Moriyón, fue proclamada para continuar al frente del partido otros cuatro años. Como era previsible, Moriyón seguirá presidiendo Foro Asturias y ahora solo queda por dilucidar si dará el paso para presentarse como candidata a la alcaldía de Gijón, que ya ocupó de 2011 a 2019. Una opción que resuena con fuerza pero que previsiblemente no cristalizará, en el caso de que se produzca, hasta principios del año que viene.

La propia Moriyón, que se emocionó en su intervención en el congreso al recordar los duros momentos de la crisis interna que acabó con la expulsión de Francisco Álvarez-Cascos acusado de beneficiarse del dinero del partido y, en especial, al dar las gracias al diputado autonómico Adrián Pumares, quien fue confirmado como candidato a la presidencia del Principado para las próximas elecciones, se refirió este sábado a la situación del partido en Gijón y la posibilidad de su regreso al ayuntamiento gijonés.

La cirujana, que ejerce en el hospital de Cabueñes, justificó su demora a la hora de tomar una decisión, pero dejó claro que la puerta de su regreso a la política municipal está abierta. "No se trata de que mis compañeros me rueguen todos los días que me presente, ni es que me lo pidan por aclamación. Se trata de un tema personal para el que necesito un tiempo. A mis compañeros no les he dicho que no (me presentaré), pero necesito ese tiempo. Hay temas personales, familiares, y profesionales que tengo que ver, ver si encajan las piezas del puzle", explica Moriyón. Aseguró que "en el 2011 no lo pensé tanto porque fuimos con esa ilusión de no saber hasta dónde llega la responsabilidad" de ser alcaldesa. Y agregó: "Basta que sepas la responsabilidad que eso supone para que se tome la decisión de una forma muy reflexionada, sabiendo adónde se va y sabiendo que uno está preparado física y mentalmente. Y por eso he pedido tiempo. No se trata de esperar a que el PSOE ponga su candidato o el PP el suyo, se trata de una cuestión personal".

La cirujana asegura haber aprendido mucho de sus dos primeros mandatos como alcaldesa. "Es vital no quebrar la convivencia de los gijoneses. En Gijón somos muy de protestar, pero nunca la convivencia estuvo quebrada. Gijón tiene que ir todo a uno con su diversidad, con La Calzada y con La Guía... Y esa diversidad me ofrece mucho más respeto que la primera vez, porque ahora la conozco mejor mientras que antes era una ciudadana protestona más", explicó.

Martínez Salvador liderará Foro Gijón

En cuanto al proceso, todo apunta que la lista electoral de Foro Asturias para las elecciones municipales gijonesas se dilucidará a comienzos del año que viene. Lo que sí se despejará mucho antes, seguramente el próximo mes de noviembre, es la renovación de la junta directiva del partido en Gijón, paso previo al diseño de la candidatura electoral.

De hecho, Gijón será el primer concejo donde Foro afronte este proceso tras el congreso regional del partido y el edil Jesús Martínez Salvador será quien se sitúa al frente del mismo. Desde la reforma de los estatutos del partido tras la ruptura con el casquismo, en Foro se permite la bicefalia; es decir, que una persona lidere el partido y otra diferente la candidatura electoral. De ahí que el hecho de que Martínez Salvador vaya a encabezar Foro Gijón no sería obstáculo para una hipotética candidatura de Moriyón a la alcaldía. "Los estatutos permiten que el presidente sea uno y el candidato a la institución sea otro. Ahora se va a decidir el liderazgo del partido en Gijón a nivel organizativo, y eso le corresponde a Jesús (Martínez Salvador). Ahora pretendemos afianzar los liderazgos del partido en cada sitio, y luego que elijan los mejores candidatos posibles", explicó la propia Moriyón

"Candidatos cívicos"

Asimismo, la líder forista ha impulsado la búsqueda de "candidatos cívicos", gente relevante que se sume a las listas electorales pese a que no pertenezca a Foro. "Se trata de candidatos independientes, pero se les dará un reconocimiento explícito y que se organicen dentro del partido, aunque no se apunten al mismo. Les va a dar el partido una estructura para que se organicen y tengan lo mismo que los concejales, sin que se vean obligados a estar en la marca", explicó la cirujana gijonesa. De esta forma, Foro pretende conseguir formar listas con mayor empaque en un mayor número de concejos. Y, especialmente, se marcan el objetivo de lograr representación institucional en Oviedo y Avilés.