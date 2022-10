Floro: "El Molinón es una seña de identidad, hay que analizar con calma"

Al final hubo acuerdo y, aunque no faltaron las críticas ni los reproches después de conseguirlo, los dos candidatos a las primarias del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", y Ana Puerto, se verán las caras el próximo martes, día 4 de octubre, en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro. El debate, como ya se había pactado, se celebrará a puerta cerrada y los militantes deberán llevar un documento identificativo para acceder al encuentro, en el que no habrá tampoco turno de preguntas.

Pero ese acuerdo para el debate no ha estado exento de polémica. Desde la candidatura de Ana Puerto aseguran que "no era la fecha" elegida por la abogada, que prefería que el debate sirviera como colofón a la campaña. "Hemos cedido en aras de garantizar la celebración del debate, ya que, ante la inflexibilidad de la otra parte, se corría el riesgo de que finalmente no se celebrase", señalan los representantes de la candidatura de Ana Puerto.

Además, también siguen defendiendo "la necesidad de permitir preguntas del público, tal y como hemos reclamado a lo largo de estas negociaciones". "No entendemos que durante varios días se estén organizando reuniones y visitas para explicar los puntos de vista de cada candidatura, pero luego no se quieran contestar las preguntas formuladas por la militancia en el marco de un debate interno. Por esa razón, y puesto que todavía hay tiempo, apelamos al sentido democrático de la otra candidatura para permitir la participación de la militancia ante un acontecimiento tan importante para la vida política de nuestra agrupación", exponen.

Luis Manuel Flórez, por su parte, visitó ayer domicilios de militantes, puerta a puerta, especialmente de la tercera edad, en los barrios del Llano y Pumarín. "Es un momento crucial en el que debemos hablar, entre otras cuestiones, de la soledad no deseada y de las actuaciones municipales para paliarlo", compartió el expresidente de Proyecto Hombre.

No obstante, desde su candidatura se criticaron las formas del rival. "Cuando se llega a un acuerdo, se llega, pero hay quien vive muy cómodo en la polémica. Floro se dedica a trabajar con las personas, pero hay maneras distintas de entender la política", señalan desde la candidatura de Flórez, frente a los reproches de que no se permitan turnos de preguntas en el debate. Además, recuerdan que están abiertos a todas las preguntas que la militancia desee plantearle a Floro.

El candidato aprovechó también la jornada para valorar el proyecto que Orlegi plantea para El Molinón. "El Molinón es patrimonio de Gijón y el estadio más antiguo de España, es una de nuestras señas de identidad. Cualquier modificación que se pretenda hacer debe ser presentada en primer lugar al Ayuntamiento y deberá ser estudiada minuciosamente. Esto no es solamente una cuestión deportiva, afecta al planeamiento urbanístico, a un jardín histórico y a una zona muy sensible, así que habrá que analizarlo con calma y sobre todo con toda la información".