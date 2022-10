El nuevo plan del Muro tendrá un proceso de consulta y de participación ciudadana

El nuevo plan especial del Muro, con su correspondiente modificación del Plan General de Ordenación (PGO) y proyecto urbanístico, contará con un proceso de "participación de ciudadana" en el que se recogerán las propuestas y consultas de los gijoneses. Así se recogen en los pliegos de esta nueva contratación, un trámite que, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, ya estaba previsto, pero que ha tomado por sorpresa a la oposición local, que no pensaba que se fuese a iniciar ya este año porque eso supondría que, apurando los plazos, la aprobación inicial de la modificación podría resolverse antes de las elecciones. "Quieren legalizar el ‘cascayu’", reprochan.

El gobierno local encarga a la futura adjudicataria del proyecto encargarse de "identificar a entidades representativas de los intereses en juego" en materia de movilidad y urbanismo, así como elaborar una fase inicial de diagnóstico del estado inicial y una "recogida de propuestas" que deberán ser valoradas y estudiadas. La modificación del plan especial supone actualizar la normativa vigente, de 2004, en el que ya se recogían aspectos como que el paseo lo "colonizase" el peatón, ampliar la vegetación y reordenar el tráfico con decisiones "escalonadas".

Las pautas que fija ahora el gobierno son similares, y la idea es "renaturalizar" el paseo y lograr que ese "abandone su carácter de lugar en el que predomina el automóvil". El proceso, que se desarrollará en siete fases, incluirá también un plazo de consulta pública y de recogida de alegaciones. Pero la propia licitación hace temer a la oposición local que lo que se busque sea "legalizar" el anteproyecto actual del gobierno, que aboga por un único carril de servicio al tráfico rodado –el anterior plan habla de un carril en ambos sentidos o soterrar el tráfico– y un modelo de plataforma única. "No vamos a consentir que se pretenda utilizar la modificación del plan especial para la legalización del ‘cascayu’", adelanta Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, que pide "abandonar cualquier intento de dirigir el resultado a la supresión del tráfico rodado": "No sea que le acabe pasando como con el proyecto del Piles".

Jesús Martínez Salvador, de Foro, señala que "lo lógico es que sea la próxima corporación la que decida, con el mayor consenso político y social posible, qué modelo de Muro quiere para Gijón y realice las tramitaciones urbanísticas" necesarias. "El gobierno no puede seguir malgastando el dinero de todos los gijoneses en estudios que jamás van a convertirse en realidad", reprocha.

Laura Tuero, de Podemos-Equo, cree que esta tramitación "llega tarde" y tilda la medida de "electoralista" que surge tras "el fracaso" del "cascayu". "El resultado de la gestión del equipo de gobierno nefasto, no ha sido capaz de avanzar en ningún gran proyecto de ciudad", lamenta.

Ángeles Fernández-Ahúja, del Partido Popular, señala: "No deja de sorprender que, a menos de ocho meses para las elecciones municipales, un gobierno no solo agotado, sino ya amortizado, anuncie la licitación de un nuevo plan especial". Asegura que iniciar el trámite ahora "no es de recibo" porque la aprobación inicial podría salir adelante antes de las elecciones y eso podría "condicionar" al próximo gobierno en caso de que cambie de siglas. Pide "cautela" y "prudencia" y aplazar la licitación.

Por último, Eladio de la Concha, de Vox, ve en esta licitación una "huida hacia adelante" del gobierno local para avalar un Plan de Movilidad Sostenible que su formación considera "absurda": "Haremos todo lo posible por paralizar su desarrollo". Recuerda que las elecciones locales "están a la vuelta de la esquina" y que podrían acabar con un cambio de gobierno, por lo que pide también frenar el proceso.