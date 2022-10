"Las sentencias es mejor evitarlas, yo soy más de buscar acuerdos que permitan soluciones"

Con el objetivo de dar la oportunidad a los militantes del PSOE que eligiesen a su cabeza de lista a la Alcaldía, Ana Puerto, natural del barrio de El Llano, decidió dar el paso de disputar las primas a Luis Manuel Flórez, "Floro". A sus 55 años, la letrada gijonesa, expresidenta del Rotary Club y socia del Grupo Covadonga, defiende un Gijón "innovador, sostenible e inclusivo". Está con ganas de participar en el debate contra su oponente para que los militantes elijan entre dos candidatos "de perfiles muy distintos".

El Gijón de Ana Puerto.

"Mi idea es la de una ciudad con visión de futuro que tenga como patas la innovación, la sostenibilidad y la inclusión. Formo parte de una herencia, de un proyecto socialista que a lo largo de los años ha ido diseñando esa ciudad. Palacio, Tini, Paz y Ana, todos ellos han aportado a ese proyecto. Y a mí, humildemente, me gustaría continuar esa idea de una ciudad inclusiva donde el desarrollo urbanístico de los barrios sea tan importante como los del Centro, donde los servicios públicos estén repartidos por todo el concejo y donde podamos caminar hacia una ciudad abierta. Después, claro, el programa electoral se hará desde el partido, con una conferencia política, hablando con entidades sociales, empresarios, sindicatos, vecinos… En general, con todos los agentes de la ciudad".

El balance del gobierno local.

"Recuperar la Alcaldía, de la forma en que se ganó, fue un logro importante. Había muchos proyectos parados y arrancar todo eso no fue fácil. Se vivió una pandemia que paralizó toda la sociedad, ahora las fluctuaciones económicas por la guerra… Ha sido un mandato muy difícil. Se han hecho muchas cosas bien, pero ha habido problemas puntuales, vistosos, que han tapado esos temas de ciudad. Gijón logró ser sede de Ciudades Educadoras, ahora va a celebrar el Open de Tenis, ha vivido un verano excelente y hace unos días Ana González estuvo en Valencia en una cita sobre ciudades y seguridad, porque Gijón lleva años entre las más seguras de España y eso no es fácil".

La relación con Ana González.

"La conozco de mucho tiempo. Es una persona muy trabajadora que ha hecho muchas cosas bien. La gestión de la pandemia fue ejemplar, especialmente tranquilizando a la ciudadanía, dando una imagen muy cercana y comunicando con esos vídeos el día a día cómo evolucionaban las cosas".

El futuro de la ciudad.

"Es muy esperanzador. Tenemos ya iniciados muchos de los proyectos, a nivel de movilidad e industrial. Vamos a poder arrancar la Regasificadora de El Musel, y el Puerto está en uno de sus mejores momentos. Está la posibilidad de un desarrollo a través del hidrógeno verde, que pueda hacer que empresas como la siderurgia, tan importantes, se mantengan en nuestra región. Eso es básico para tener una ciudad que mantenga su potencia industrial. Tenemos la Zalia y estamos desarrollando y ampliando el Parque Científico y Tecnológico, que ha sido un gran impulso para la ciudad. Es un momento muy interesante para dar un salto al Gijón que queremos".

El vial de Jove.

"Se ha lanzado la primera licitación del vial subterráneo para desviar el tráfico que entra por La Calzada hacia El Musel y, por otro lado, pero al mismo tiempo, el bulevar de La Calzada para hacer una zona de entrada más amable y evitar esa contaminación tan potente que tiene la zona oeste. Llevar a cabo esa descarbonización de la industria, aprovechando las nuevas tecnologías, facilitará la solución de contaminación".

El plan de vías.

"Con el plan de vías ya por fin se ha lanzado la licitación del proyecto. Es algo muy complicado, porque no es solo hacer una estación, sino conectarla con el metrotrén, dejar espacio para el desarrollo urbanístico, conectar carreteras con la salida hacia Gijón, integrar bien los barrios de forma peatonal, dejar un pulmón verde para la ciudad… Que por fin se haya licitado, aunque tarde, es bueno. Y tenemos que conseguir un buen proyecto porque será clave para el desarrollo de la ciudad. Hay que acertar".

El paseo del Muro y su reforma.

"Tiene la amplitud suficiente para que se pueda dar diversidad de usos. Las ciudades europeas van hacia modelos amables y pacificadores respecto al tráfico, pero es cierto que quien vive por allí debe poder llegar a su casa y hay que dar servicio a los comercios. Además, por la forma de la ciudad, es complicado derivar el tráfico en algunos casos si no pasan por el Muro. Habría que hacer una buena revisión, pero buscando un paseo más atractivo al turismo, porque es una de nuestras cartas de presentación. Pero es un espacio tan emblemático que o hacemos bien las cosas o pasa lo que ocurrió en este caso. Ahora el gobierno ha puesto en marcha la modificación del plan especial. Tenemos tiempo para sentarnos y hablar y buscar una solución flexible, que incluso se pueda utilizar de distintas maneras en función del momento. Esto es, cerrar los fines de semana o momentos festivos…".

El nuevo proyecto de El Molinón.

"Ha sido muy adecuada la respuesta de la alcaldesa, dejando claro que no se puede hacer ninguna inversión sin tener clara la financiación. Me remito a lo dicho por el gobierno local. No se puede hacer con dinero público".

La renaturalización del Piles.

"Es un tema complicado. Que la playa esté contaminada era un gran problema para esta ciudad, y hasta hemos tenido sanciones por ello. Los estudios del Ayuntamiento parecen que no estar renaturalizado era una de las causas de ese problema. No sé si la opción del informe o la tramitación está bien o mal hecha, pero si no se hubiese resuelto el problema de contaminación de la playa sería algo muy grave. Y ahora la playa está mejor".

Las relaciones con el Grupo Covadonga.

"Hay que valorar, el Grupo es una entidad muy importante en la ciudad, con peso en Gijón; y, si hay un convenio firmado con la ciudad, es normal que denuncien que las cosas no se han hecho en ese sentido. Mi teoría, como abogada que soy, es que las sentencias es mejor evitarlas que tener que comentarlas, es decir, soy más de llegar a acuerdos previos que permitan soluciones que te eviten llegar a juicio".

Las corridas de toros.

"Es un tema con mucha visibilidad dentro de la importancia que tiene. A mí, Ana Puerto, no me gustan, me parece un espectáculo violento donde hay maltrato animal. La plaza ahora está cerrada por problemas de seguridad y una vez que sepamos qué pasa con la plaza de toros habrá que reunirse con todas las partes y tomar la decisión que haga sentir más cómodo a la mayoría de la ciudad. Dicho esto, hay una ley y hay que cumplirla".

El reglamento de laicidad.

"En los estados liberales, desde la Ilustración, está la discusión sobre la separación Iglesia-Estado. Las festividades de las ciudades en nuestra cultura muchas tienen un origen religioso, pero que van mucho más allá del hecho religioso en sí, sino con el sentir ciudadano. Ahora estamos en una sociedad diversa, más secularizada, y la Constitución habla de aconfesionalidad y la neutralidad de los poderes públicos. Un reglamento de laicidad debe favorecer la convivencia, cumplir con la libertad religiosa y la neutralidad que marca la legislación".

Pactos de gobierno.

"Cuando te presentas a unas elecciones, la idea es ganar por mayoría absoluta y desarrollar el programa con el que te presentas a los comicios. Los acuerdos poselectorales del PSOE se pactan en base a los programas de las distintas fuerzas. Si hay que pactar, se pactará como se hizo siempre. Pero no creo que podamos pactar un gobierno con la ultraderecha, porque no encaja a nuestro programa".

Última semana de campaña entre la militancia.

"La idea es reunirnos con compañeros, en grupos pequeños, con sindicatos, Juventudes Socialistas, grupos de mayores, de igualdad… de una forma discreta. Somos 1.200 personas las que decidimos, no es cuestión de salir fuera con entidades porque ahora no toca. Tomaremos cafés, hablaremos y llamaremos por teléfono. Y, además, como soy autónoma esta semana hay que preparar las trimestrales y tengo que seguir trabajando, que yo no estoy jubilada (risas)".

El abrazo de Maricuela en su primer acto de campaña.

"Había sentido el cariño y apoyo de quien individualmente me lo iba transmitiendo, o del equipo que se reunió para ayudar a conseguir los avales, pero entrar en el salón de la Casa del Pueblo con tanta gente me impresionó y fue un subidón. Quien lleva muchos años en la organización sabe lo que eso significa. Me puse hasta nerviosa porque me di cuenta de la responsabilidad asumida al dar el paso al ver a tanta gente allí. Y el abrazo de Maricuela fue emocionante. Que una persona de 103 años decida venir al acto y que me avale, la verdad que fue muy bonito. Es un mensaje potente de qué significa esta candidatura".

Las acusaciones de "elitismo" desde la otra candidatura.

"Me sorprendió y no me esperaba algo así, porque Floro conoce perfectamente la organización y qué hace el Rotary Club en Gijon. Hay personas desempleadas, con pequeños negocios, trabajadores… No tiene mucho sentido. Lo que nosotros hacemos en la ciudad, que nos dio la medalla de plata, se conoce. Dar becas en el Gedo, proyectos solidarios yendo de pinches de pintores profesionales a pintar las paredes de las casas de personas con pocos recursos, la capilla de San Esteban para que El Natahoyo tenga un espacio para el barrio… Además, se consiguió dos millones de euros en material sanitario en la pandemia. No somos elitistas. Me sorprendió".

La FSA y la ejecutiva local.

"El proceso en la FSA se cerró con el 33.º congreso y cerrado está hasta los próximos cuatro años. La ejecutiva local se renovó hace unos meses y ya está, será mi ejecutiva si gano. Ahora estamos en ver quién liderará el partido en las elecciones. Y eso depende de la militancia, que decida entre los dos perfiles tan diferentes a quién prefiere. El resto, es ruido".