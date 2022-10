Monchu García sale al paso de las críticas en el comité de la FSA

Defendiendo la gestión del proceso y la movilización "histórica" de la militancia de la agrupación socialista de Gijón. Así acabó ayer el secretario general del PSOE local, Monchu García, saliendo al paso de las críticas que afiliados de otras agrupaciones de la región le brindaron ayer en el comité autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA), celebrado en Castrillón.

El encuentro, con Adrián Barbón a la cabeza, se estaba desarrollando con normalidad hasta que comenzaron a emanar voces de otras agrupaciones, pero no para poner cuestión el proceso de recogida de firmas llevado a cabo en Gijón para apartar a Ana González (todos son conscientes de que ese mecanismo está recogido en los estatutos). Fue para afear que el conflicto se hiciese público y la posición de la ejecutiva local, a la que acusaron de permitir ataques personales contra la Alcaldesa.

Las críticas más duras, según las fuentes consultadas por este periódico, llegaron desde la agrupación de Parres, donde una de sus militantes salió en defensa de la gestión de la Alcaldesa y del equipo de gobierno, poniendo en cuestión, "con palabras gruesas", la labor desempeñada por la ejecutiva local durante todo el proceso.

Esas palabras no fueron las únicas en esa misma línea de apoyo a Ana González, pero sí "las más contundentes" y las que motivaron que Monchu García solicitase el turno de palabra por alusiones. Cimentó su defensa del proceso abierto en las más de 660 firmas recogidas en la Casa del Pueblo de la calle La Argandona para llevar a cabo las primarias, y también defendió que una ejecutiva no tiene por qué ser neutral, sino que debe marcar una posición. Además, reconoció que las formas y los ataques durante el proceso habían llegado en ambas direcciones.

"Gijón no es una sucursal"

Tras esa intervención pública delante de los asistentes al comité autonómico, Monchu García defendió que la agrupación de Gijón "no es una sucursal", volviendo a poner en valor "la valentía de casi 700 militantes para cambiar aquello sobre lo que la FSA no estuvo dispuesta ni a sentarse a hablar".

Otras voces presentes en el comité celebrado en Castrillón también se sorprendieron porque Monchu García no solicitase turno de intervención para exponer las posiciones y objetivos de la agrupación de Gijón, la más grande toda la región. "No se entiende que llegues a una reunión del órgano autonómico y no pidas hablar", reflexionaron algunos militantes tras el encuentro.