La Policía Local celebra trabajar "en una de las ciudades más seguras"

La gala tomó como sede, como es tradición, el patio central del Antiguo Instituto, y contó con una nutrida presencia de representantes e integrantes de las fuerzas de seguridad en la ciudad. Junto a Martínez Gallo, en primera fila, se sentaron el comisario jefe de la Policía Nacional de Gijón, Dámaso Colunga, y Alberto Aguilera, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. La lista se completó, entre otros asistentes, con Juan José Camporro, capitán jefe de la Compañía de Plana Mayor de Gijón, que recibió una de las medallas otorgadas por la Policía Local por haber "potenciado y consolidado" las relaciones mutuas. También Óscar Marcos, director de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, "por el trabajo constante en la formación básica, permanente y de especialización de los policías locales de Asturias y, en especial, de Gijón". Y estuvo presente Ricardo Magaz Álvarez, reconocido miembro en segunda actividad de la Policía Nacional, muy reputado por su trayectoria como profesor de Fenomenología de la Criminalidad en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

Junto a ellos, pasaron por el escenario del Antiguo Instituto agentes y autoridades que habían sido condecorados en los últimos dos años pero que por la crisis del covid–19 no habían podido celebrarlo con una gala al uso. Fue el caso del inspector de la Policía Nacional Sergio Fernández Valle y del teniente de la Guardia Civil Samuel Fernández, entre otros, así como Daniel Fernández, que fue hasta su jubilación este año el responsable de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Delegación del Gobierno en Asturias. Este último ya había recibido el pasado mayo la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica.

La importancia de reconocer la labor de compañeros de otros cuerpos de seguridad, a juicio de Martínez Gallo, reside en la "vital colaboración" de la Policía Local con el resto de agentes, una tarea que se vio especialmente necesaria durante el confinamiento. "En pandemia actuaron también las Fuerzas Armadas y es importante recordarlo, porque hubo fuerzas militares que estuvieron presentes en Gijón en los momentos más duros", les agradeció el comisario jefe.

La cita por San Miguel, no obstante, busca ser también un acto de confraternización del propio cuerpo. Por eso, ayer, la Policía Local reconoció a 30 de sus agentes, entre ellos, a los subinspectores Roberto Murias, Javier Alonso Sánchez y Carlos Esteban Pernía, así como al joven agente en prácticas Ignacio Arias. Y, en el apartado ciudadano, se premió esta vez a los gijoneses Ignacio Lozano –que ayudó a reanimar a un hombre que había entrado en parada cardiaca–, José Joaquín Artidiello –evitó el suicidio de un joven en el puente de la autopista–, Álvaro Menéndez –entregó a la Policía Local una cartera extraviada con casi 5.000 euros– y a los supervisores de la ITV de Gijón Jorge Villa y Carlos García. Todos recibieron su insignia de manos de la Alcaldesa y portavoces del resto de la corporación local en una gala que contó como introducción y como cierre sendas actuaciones de la Banda de Música de Gijón, que entonó el himno nacional al inicio de la cita y la cerró con el canto asturiano.

La alcaldesa, Ana González, por su parte, destacó la labor de un cuerpo que trabaja de manera "siempre discreta, a veces inadvertida", pero que ayuda a que Gijón "sea una de las ciudades más seguras" del país, colándose siempre entre los primeros tres puestos. Incidió también la dificultad que implica para los agentes locales "ser una policía de máxima proximidad y, al mismo tiempo, hacer cumplir la ley". "Por fin hemos recuperado una fiesta que para nosotros es muy importante, porque la Policía Local hace un trabajo intenso y extenso durante todo el año y muestra siempre una colaboración ejemplar con otras fuerzas de seguridad", agradeció la Regidora.

José Luis Fernández, edil de Seguridad Ciudadana, por último, expresó su "gran alegría" por poder recuperar el encuentro policial en formato presencial, una cita que para el concejal es "entrañable" y que viene a "reconocer el trabajo realizado en dos años y medio especialmente duros". Aprovechó la ocasión, como la Alcaldesa, para destacar la seguridad ciudadana en Gijón y el buen comportamiento de sus habitantes. "Gijón ha mostrado un civismo ejemplar durante toda este difícil etapa de pandemia", aseguró.

Alejandro Martínez Gallo explicó que uno de los motivos por los que estos últimos tres años fueron complejos para el cuerpo, más allá de la pandemia, se debió al decreto de 2019 que flexibiliza el retiro anticipado de agentes. "Eso nos redujo efectivos de golpe porque la gente se jubilaba antes de lo previsto. En 2019 perdimos a 60 efectivos y en 2020, a 50. Vimos cómo se iba mermando la plantilla pese a que el trabajo que teníamos era mayor", reconoció, aunque entiende que ese momento de especial escasez ya ha sido superada. "Nunca se puede decir que la plantilla sea adecuada, porque siempre necesitas a gente para todo tipo de tareas, pero ahora tenemos a 22 jóvenes agentes, alumnos, que se incorporarán hoy al cuerpo", aclaró. Estos 22 nuevos agentes fueron los encargados ayer de hacer un paseíllo de recibimiento, haciendo el saludo militar, para recibir a los homenajeados y autoridades invitadas a la jornada.

El "ángel de la guarda" que reanimó a José Luis Alonso tras un infarto

Ignacio Lozano circulaba en coche por la avenida de la Costa cuando vio que un hombre que caminaba con su familia se desplomaba de repente. Era José Luis Alonso, un gijonés de 55 años, que en aquel fatídico día de abril entró en parada cardiorrespiratoria tras un infarto fulminante. El arrojo de Lozano, que se bajó del coche para iniciar labores de reanimación –a turnos con agentes policiales–, le salvó la vida. Alonso, por eso, fue el que más aplaudió ayer la entrega del reconocimiento policial a su salvador: "Se lo merece, está claro; es mi ángel de la guarda".

El héroe que paró el suicidio de un joven: "Vi a gente pasar de largo"

José Joaquín Artidiello cruzaba el coche de la autopista de la A8 para recoger a su mujer del trabajo cuando vio a un joven que lloraba de pie al otro lado de la valla protectora. No lo pensó dos veces y se bajó a ayudar. "Le dije que se lo pensase bien, me presenté, le dije que quedaríamos a tomar algo, que podría tirar para adelante. No sé que le dije, pero salió bien y no se tiró", agradece el gijonés, que sí lamenta que, mientras él intentaba parar este suicidio, hubiese visto "a varios coches pasar de largo" pese a lo dramático de la situación.

Premio a los supervisores de la ITV por resolver dudas de los agentes

La Policía Local quiso reconocer también a gijoneses que, más allá de actos heroicos de la ciudadanía, se vuelcan en su vocación por el servicio público. Y este año el reconocimiento ha ido a parar para Jorge Villa y para Carlos García Muñiz, supervisores de la estación de ITV de Gijón. Dicen los agentes que el premio busca reconocer "su continuada disposición y colaboración en al resolución de dudas y atender a las consultas" trasladadas por los propios agentes. García Muñiz no pudo acudir a la cita, pero fue sustituido por Juan Machado, director de la ITV en Gijón.

El gijonés que entregó a la Policía una cartera perdida con 4.969 euros

El gijonés Álvaro Menéndez paseaba hace unos meses por la calle Fray Ceferino y creyó ver de refilón un bulto en el suelo. Primero pasó de largo, pero luego se giró, por curiosidad: era una cartera. La abrió, por comprobar si estaba vacía o no, y vio un abultado número de billetes. "Y ya no quise ver más, me fui directo a la Policía Local a entregarla", contaba ayer minutos después recibir su distinción. La cartera contenía la ingente cantidad de 4.969 euros y resultó pertenecer a un vecino suyo: "Me dio las gracias, y yo no necesito más. Era lo que había que hacer".