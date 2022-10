La Policía alerta que el crimen online copa ya cuatro de cada diez delitos en la ciudad

El gran día de la Policía Nacional empezó por la mañana en la iglesia de San Pedro, con una misa oficiada por el párroco, Javier Gómez Cuesta, y con una nutrida presencia de agentes. El sacerdote se preparó un emotivo discurso en el que comparó la labor de la Policía con el de los ángeles cristianos, de quienes los agentes son "su brazo humano en la Tierra". "Os necesitamos, como a ellos, para estar defendidos de la violencia y auxiliados en el peligro y en la necesidad. Vuestra misión es una de las formas bellas de servicio", les contó a los policías.

El acto central tomó como sede el Palacio de Congresos del recinto ferial "Luis Adaro" y estuvo presidido por la alcaldesa, Ana González, junto a los máximos responsables a nivel local de la Policía Nacional (el comisario jefe Colunga), la Guardia Civil (el teniente coronel Alberto Aguilera) y la Policía Local (el comisario jefe Alejandro Martínez Gallo). También, desde el apartado institucional, con Silvia Miyar Arranz, de la secretaría general de la Delegación de Gobierno, así como la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, y la fiscal jefe de Gijón, Rosa María Álvarez.

En cuanto a los premiados, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco fueron reconocidos 15 agentes, en palabras de Colunga, por su capacidad para actuar "con la mente fría y el corazón caliente" a lo largo de su trayectoria. Fueron también homenajeados Samuel Fernández, teniente de la Guardia Civil de Gijón, y Laureano Lourido, presidente de la Autoridad Portuaria. Fernández lleva trabajando en la ciudad, en la unidad de Seguridad Ciudadana, desde 2017, cuando finalizó su destino en Ávila. "Hay una relación buena y cercana con la Policía Nacional y eso es fundamental para nuestro trabajo", explicó. Lourido, por su parte, se mostró más sorprendido con el reconocimiento. "Supone la medalla más inmerecida de las que se entregan, pero también la más agradecida", bromeó el responsable.

La Policía Nacional, además, entregó cuatro metopas honoríficas para Rodrigo Escribano, interlocutor central sanitario –que no pudo acudir al acto–; Lorenzo Pañeda, director de los Serenos de Gijón; y los vecinos Bruno Marcos Rodríguez e Ignacio Jáudenes, que participaron en el rescate del anciano cuyo piso explotó en la avenida de Portugal el pasado agosto. Por último, los agentes entregaron tres diplomas agentes que se jubilan. Son Eladio Menéndez, popular agente de la Policía Científica de Gijón, y los agentes de Seguridad Ciudadana Juan Vicente de la Torre y Santiago Valladares. Los dos primeros alcanzaron la edad de jubilación. Valladares, que cumplía justo ayer 46 años, se ve obligado a dar un paso atrás, explicó, tras haberse lesionado la mano en una detención delicada en Barcelona el pasado 2004 del que no acaba de recuperarse. El acto terminó con la entrega de un reconocimiento por parte del presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, Jorge Guerrero, a Colunga y con los asistentes en pie para entonar el Himno de la Policía Nacional.

Los héroes de la avenida de Portugal





Bruno Marcos Rodríguez, comercial de coches de Salamanca, e Ignacio Jáudenes, un joven malagueño de 17 años y ahora residente en Gijón, resultaron heridos el pasado agosto tras rescatar a un anciano de un edificio en llamas en la avenida de Portugal. Ambos fueron condecorados ayer con una metopa honorífica de la Policía Nacional por una hazaña que ellos, sin embargo, no califican de heroica. "Agradecemos el reconocimiento, pero no le dimos mayor importancia a lo que hicimos", cuenta Rodríguez, que resultó herido en una mano. Jáudenes, que estaba tomando algo en una cafetería cercana, subió a la vivienda a llevar extintores y acabó intoxicándose por el humo: "En ese momento no piensas en el peligro"