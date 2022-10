La alcaldesa de Gijón, Ana González, valoró esta mañana asuntos de actualidad relacionados con el Sporting, El Molinón y su ampliación y la candidatura de la ciudad para ser una de las sedes del Mundial de 2030 en el caso de que salga adelante la cita en España, Portugal y ahora... Ucrania.

Reunión en la embajada de México, la pasada semana. "Llegué casi cuando se estaban despidiendo, porque venía de Valencia. Ya habían visionado el vídeo que parecer ser que se puso en esa reunión, solo pudo comentar con Alejandro (Irarragorri) y los asistentes algunas de las cosas. Más que comentar, me comentaron. Este lunes tendremos una reunión para que el grupo de trabajo, los concejales y concejalas de la Corporación nos presente el proyecto. Creo que va ser telemática, en el salón de Plenos, con todo el grupo de trabajo, la conexión es telemática con México. Lo que había hablado ese día con Alejandro (Irarragorri) era que ya se presentara lo más rápido posible puesto que parece que ya tenían una propuesta y una idea muy definida, hay imágenes que han salido en diferentes medios, para que la presenten y la conozcamos".

Sobre el coste del nuevo El Molinón, de 300 millones. La Alcaldesa dijo, cuando se barajaban solo cien millones, que se "quedaba blanca". "Ahora me quedo sin color, sinceramente. Hay que conocer el proyecto. Parece que tiene unas connotaciones urbanísticas, bueno no digo ni que sí ni que no, lógicamente hay unas normas urbanísticas y habrá que estudiar. Siempre lo hemos dicho, haremos todo lo posible, por en esta reunión vendrán tanto a la concejala de urbanismo (Dolores Patón), como al director general de Urbanismo y Proyectos de Ciudad (Gonzalo Canga), porque hay que empezar a valorar ciertas cuestiones".

Propiedad municipal, El Molinón. Mostrarlo primero a la Federación. "Hay que poner en su contexto esta reunión. Fue una reunión informal, privada, no sé el grado, como no estuve, no sé el grado de información que dieron, por tanto no me atrevo a hablar de ella. Lo que le voy a decir es que el Grupo Orlegi y Alejandro (Irarragorri) creo que son respetuosas y que saben que es muy importante la presentación en Gijón, y que las cosas se deciden en Gijón. No solo porque el campo sea de Gijón, de la ciudad, del concejo, sino por el territorio donde queremos actuar a de tener voz en un proyecto tan importante".

Sobre la posible falta de apoyo en Oviedo. "Cada uno asume las responsabilidad de sus decisiones. Creo que ser sede de un mundial de fútbol tiene una repercusión mayor que otros deportes, porque es el más deporte más popular en nuestro país, sobre pasa las fronteras del concejo más dinámico, mayor en población de Asturias, el espíritu de Gijón siempre es colaborar con otros concejos y colaborar por y para Asturias. No somos un concejo que miremos hacia dentro sino que miramos la forma de enriquecernos conjuntamente los pueblos que formamos los pueblos y ciudades de la realidad asturiana"