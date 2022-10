Puerto luce su "orgullo" de militante como aval para ganar las primarias del PSOE

La jornada posdebate de los candidatos de las primarias del PSOE dejó vacía la agenda pública de Luis Manuel Flórez "Floro" –que dedicó un tiempo a entrevistas en medios de comunicación y tuvo presencia en la redes sociales con un vídeo pidiendo el voto en la cita del próximo domingo–y llevó a Ana Puerto a jugar en casa. Y no sólo porque fue en la Casa del Pueblo donde tuvo un encuentro con la militancia sino que fue la reivindicación de esa pertenencia al PSOE como partido lo primero que pusieron en valor tanto la candidata como quienes se dieron cita para escucharla. Sobre todo para afear que no comparta esa misma militancia el otro candidato a optar a la Alcaldía de Gijón bajo las siglas socialistas.

"Militar en un partido es un orgullo, una forma de compromiso", destacó Puerto tras varias intervenciones previas de militantes que, con la vista puerta en el debate del día anterior, habían criticado tanto esa falta de pertenencia al partido como el ninguneo a la gestión municipal socialista del actual equipo, liderado por Ana González, para poner en valor otros tiempos. Sobre todo los de gobierno de Vicente Álvarez Areces. "A pesar de la pandemia, el Ayuntamiento y la ciudad siguieron funcionando perfectamente. La ciudad es mucho más que cuatro o cinco proyectos", concretó la candidata que, además de escuchar los ánimos de los asistentes, contestó a preguntas sobre la organización municipal, la participación ciudadana o las políticas de empleo. Un asunto que permitió Puerto tildar de "imposible" consolidar dos mil puestos de trabajo a través de los planes de empleo como prometió Flórez en el debate. "Es algo también muy de los noventa. Yo creo que piensan más en lo que era el plan Piles que en los planes de empleo de ahora. Habría que dedicar todo el presupuesto de empleo a eso y dejar de hacer muchas cosas", explicó.

Pero no todo fue hablar del otro. Hubo quien le pidió a la abogada que adelantará cual era el legado que le gustaría dejar a Gijón si fuera Alcaldesa. "Me gustaría que Gijón fuera una ciudad que lidere en políticas públicas. Ya lideramos muchas cosas en el municipalismo español y ahora, en las propuestas presentadas a los fondos europeos, estamos entre los mejores de las convocatorias. Somos una ciudad muy potente. Me haría ilusión que Gijón presidiera la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)", explicó Puerto antes de fijar otra de sus prioridades en el desarrollo del polo industrial y portuario de Gijón y "llenar de empresas" el Parque Científico. La candidata hizo referencia a lo clásico de Arcelor y el Musel pero también a lo nuevo de la Zalia o el valle del hidrógeno. Si se arranca el motor industrial de Gijón "dejaríamos asegurado el futuro de la ciudad para una década", sentenció.

Eso si es Alcaldesa pero y sí gana la votación el domingo. ¿Qué es lo primero que hará?, le preguntaron. "Hablar con la ejecutiva y pedir reunirme con el equipo municipal para ver cómo están las cosas. Tengo que ponerme a estudiar y a reorganizar mi parte profesional", comentó. Ya con los deberes hechos se reunirá con todas las entidades del entramado asociativo local. Uno de sus retos es favorecer la participación ciudadana "porque participar te hace corresponsable de las decisiones". Una participación que no iguala a consulta ciudadana. "Eso hay que dejarlo para los proyectos ilusionantes no para los que dividen a la ciudad porque con ello se divide más".

Hoy, en principio, es Floro quien tiene cita reservada en la Casa del Pueblo en un acto que se presenta como diálogo con Paz Fernández Felgueroso. Antes, en la reactivación de su agenda , visitará Arcelor e irá a la Feria del Empleo de la Universidad de Oviedo.