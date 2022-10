Felgueroso apoya a Floro, «un reconocido militante de lo social»

"No es que yo no valore la militancia, pero no veo inconveniente alguno, sino incluso lo contrario, en que una persona con una gran trayectoria sea el candidato a las primarias a la Alcaldía de Gijón, una persona independiente". La exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, quien ayer tuvo un protagonismo especial en el acto de cierre de campaña de Luis Manuel Flórez, "Floro", dio un espaldarazo a la candidatura de quien definió como "un militante de lo social" desde hace tres décadas y cuya labor ha sido reconocida tanto por el Ayuntamiento que aspira a gobernar como por el Principado, que le concedieron las medallas de plata de Gijón y de Asturias.

Fernández Felgueroso señaló que, para ella, es "un honor" apoyar a un candidato con unas "credenciales inmejorables", haciendo hincapié en los premios que ha recibido, incluyendo el que le concedió hace dos años el Club Rotario de Gijón, entidad al que pertenecen tanto Paz Fernández Felgueroso como la candidata alternativa a Floro, Ana Puerto. Se refería al galardón "‘Paul Harris’, que se entrega a las personas "que han demostrado que trabajan para la sociedad, no para sí mismas". "Pero, además, hay una cosa muy importante, que si Floro el domingo es apoyado por la mayoría de nuestra agrupación, será el primero y único candidato a la Alcaldía de Gijón que ostente el honor de ser Medalla de Plata de Gijón y Medalla de Plata de Asturias", destacó.

La exalcaldesa recordó que ministros de los gobiernos de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez no tienen carné del partido y que tampoco lo tenían José Manuel Palacio ni Vicente Álvarez Areces cuando llegaron a la Alcaldía encabezando la candidatura socialista. Fernández Felgueroso no sólo respaldó la candidatura de Floro, sino que también afeó que haya militantes del partido que se dediquen a "denostar" al candidato. Sus palabras al respecto fue que sentía "pena y cabreo porque estas primarias en vez de poner de manifiesto –por algunas personas, no todas– los valores de los candidatos y su trayectoria vital, que es lo importante, se dediquen a denostar. Y eso se está transmitiendo a la ciudad de Gijón". Apoyó esta argumentación en un artículo de opinión publicado ayer en LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, perteneciente a la sección diaria "Taza y media" que encabeza la página 3, en el que se indicaba que "las primarias evitan dedazos y explicitan navajazos"; frase que leyó al auditorio. "Así es. Esos navajazos son absolutamente contrarios a quien se postula que es socialista, a los que somos socialistas de verdad, los demás no sé si lo son o no. Me produce tristeza y espero que esto se corrija en el futuro, porque no sólo no nos favorece, sino que es un descrédito al partido en el que militamos y al que entregamos muchas horas de nuestra vida", dijo.

Las palabras de la exalcaldesa fueron el preámbulo de una charla distendida, moderada por José Antonio García, en la que el candidato y la exalcaldesa compartieron reflexiones sobre diversos aspectos vinculados a los servicios sociales. Tras el encuentro, Floro agradeció sus palabras a la exalcaldesa, señalando que "yo a Paz la aprecio muchísimo, creo que fue una grandísima Alcaldesa". "Para mí fue un momento entrañable y todo un lujo poder estar aquí delante de la militancia. Me siento muy honrado por haber comprometido este momento con ella y con la militancia", añadió. El candidato también resaltó que "la militancia aquí presente, vibra con lo social, con la implicación en el servicio a las personas, en el servicio a la ciudad".

Floro destacó el papel de la Fundación Municipal de Servicios sociales, pero apuntó que "los problemas sociales son transversales" y requieren por tanto de soluciones con políticas "intersectoriales", citando entre otras las de empleo, vivienda o educación. Además señaló que es partidario de "compaginar el trabajo de las ONGs con las lineas políticas que el Ayuntamiento pueda desarrollar", asunto que planteó como reflexión. Otra propuesta que lanzó el candidato es potenciar el voluntariado en especial entre personas jubiladas. Una idea que en el turno de preguntas refrendó Teresa Ordiz abogando por "aprovechar a toda una serie de gente que va quedando jubilada de la sanidad o de la educación y que tiene ganas de colaborar, que tienen ganas de hacer cosas".

Tras el acto, el candidato también destacó "la importancia de resucitar esa ilusión por participar", que expresaron algunos de los asistentes a este encuentro. Impulsar la participación es una de las ideas fuerza de su candidatura.

Entre las intervenciones que ayer se escucharon en este acto en la Casa del Pueblo no faltaron críticas a la gestión del actual gobierno municipal. Así, Lorenzo Pañeda contrapuso la participación social que había con los anteriores gobiernos locales socialistas y que se perdió en 2011: "el Ayuntamiento vivió de espaldas a los colectivos sociales", señaló Pañeda quien agregó en ese aspecto "hemos perdido doce años, los ocho de gobierno de Foro y los cuatro estos, de vivir de espaldas al movimiento asociativo y a la participación", instando a Floro a que "cuando llegues con tus concejales y tus técnicos dar participación y escuchar lo que no nos gusta que nos digan".

Entre quienes escuchaban, la concejala de Servicios Sociales, Natalia González, quien además de expresar su apoyo a Floro, replicó a Pañeda asegurando que en la Fundación de Servicios Sociales se está haciendo un proceso participativo, escuchando a la ciudadanía, en el que el propio Floro iba a moderar una mesa, "y en el que escuchamos lo que nos gusta y lo que no" para valorar lo que la ciudadanía piensa. Durante la mañana de ayer Floro también se reunió con sindicalistas de UGT de Arcelor y visitó la Feria de Empleo de la Universidad de Oviedo.

Ana Puerto, con UGT y en los Encuentros de Cabueñes

La candidata Ana Puerto, en la imagen al fondo, mantuvo ayer una reunión con representantes de UGT en la Unión Comarcal del sindicato, en las que se intercambiaron ideas sobre las condiciones laborales y el estado del empleo a medio y largo plazo y propuestas para abordar en los próximos años. Posteriormente, participó en la Antigua Escuela de Comercio en el encuentro Smart City, dentro del programa Cabueñes 2022, en el que se abordaron cuestiones sobre el diseño de las ciudades para hacerlas más inclusivas, con la participación de entidades públicas y privadas del ámbito de la inclusión.