"Los ingresos forzosos en psiquiatría hacen que las personas eviten ir al médico"

Tomás Corominas, responsable de la asociación de diversidad mental Hierbabuena, participó ayer en el encuentro "Desde el arte y la salud mental", organizado por el colectivo "Berde" en la Escuela de Comercio.

–Su ponencia llevaba por título "Locura por dentro y por fuera". ¿Por qué?

–Porque una parte de la locura es lo que algunos llamamos el "cuerdismo", porque hablar de estigma es hablar de una cosa muy difusa e inespecífica y la discriminación que hay hacia nosotros es mucho más concreta.

–¿Y qué es el "cuerdismo"?

–La ideología del estigma nuestro es la "enfermomentalización". Se nos reduce a nuestra enfermedad mental, toda nuestra vida gira alrededor de esta etiqueta diagnóstica. Y yo hablo de locura porque al menos yo me considero un loco, aunque ahora mismo no lo esté. Para mí la locura es como ser viajero, que no dejas de serlo aunque no estés viajando ahora mismo. Y esta vivencia personal es muy distinta a la visión que se tiene desde fuera, que tiene la sociedad. La ideología actual nos ve exclusivamente como enfermos mentales y eso vulnera nuestros derechos.

–Otros diagnósticos médicos no marcan tanto la identidad.

–Claro. Es que hoy hablamos de enfermedad mental como una idea general que reúne todos los males que pasan por la psiquiatría. Cada uno tenemos un problema concreto, pero la visión que hay desde fuera es otra. Luego van asesinos a juicio y les ponen un diagnóstico mental que lo justifica y nos arrojan a nosotros la culpa. Eso es "cuerdismo".

–Se dice que la salud mental se empieza a normalizar más ahora.

–Se ha corrido la línea de la normalidad (ríe). Ahora se considera que la ansiedad y la depresión ya sí son cosas de "normalinos", pero en realidad esa línea presiona más a los diagnósticos más graves. Ahora es como: yo tengo ansiedad, pero es un problema de salud mental que no es como estar loco, que los locos son los que matan y yo no lo soy. Los que tenemos diagnósticos considerados graves o hemos vivido experiencias inusuales seguimos estando igual de mal entendidas e igual de maltratados.

–¿Debe mejorar el enfoque sanitario?

–Creo que hace falta otra psiquiatría, pero lo importante es la concienciación.

–¿Entonces es más un problema social?

–Yo es que en el mundo sanitario tengo muy poca esperanza de mejora. Se ha establecido de tal modo que es difícil de mover. Para mí lo fundamental es que se cumplan nuestros derechos, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad de la ONU. Se tiene que pasar de un modelo basado en clasificar a personas en diagnósticos a crear un modelo que respete los derechos humanos.

–¿Y eso qué implica?

–Que no se haga nada involuntario, ni ingresos ni tratamientos, sin que la persona pueda tener la menos la posibilidad de defenderse, de tener a un abogado o un familiar o amigo que interceda por él. El consentimiento informado en psiquiatría no existe. Un psiquiatra puede privarte de tu libertad sin que tengas derecho a defensa. Todo por la presunción de riesgos que pueda suponer para ti u otra persona, pero es como la presunción de peligrosidad y culpabilidad, son cosas preconstitucionales.

–¿Esos ingresos forzosos perjudican a la persona?

–Puede haber personas que se beneficien, pero a muchas otras un ingreso o tratamiento forzoso agrava sus problemas. Y a la larga evitan a ir al psiquiatra cuando notan problemas porque tienen miedo de que les vayan a encerrar. En otros casos sí podrá ser beneficioso, pero lo que digo es que tenemos derechos y que debemos tener una "presunción de inocencia", para entendernos, a la hora de decidir estas cosas.