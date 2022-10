LP hizo ayer vibrar al público en el teatro de la Laboral, que rozó el lleno para escuchar los clásicos de la estadounidense. En medio de un gran protocolo de seguridad, salió al escenario con su ukelele, acompañada por batería, bajo, guitarra y teclados, y comenzó cantando "When we touch", arrancando la primera gran ovación de la noche, para seguir con "Goodbye", tema en el que hizo gala de sus excelentes agudos. Y remató el principio del espectácuo con "Girls go Wild". Un gran calentamiento que animó al personal durante lo que restaba de concierto.

"Thank you so much", dijo a modo de agradecimiento a medida que avanzaba la actuación, dando muestras de sus dificultades para pronunciar "Gijón". "¡We love you!", le respondía parte del público. Desde ese momento, la comunión entre las butacas y el escenario fue total.