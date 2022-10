El Piñole, con más sitio para aprender

Más juegos, más colores y más espacio, casi el "doble", para poder aprender, jugar, disfrutar y tener el mejor recuerdo posible de la infancia. El colegio Nicanor Piñole está de enhorabuena. Sus 120 alumnos de Educación Infantil festejaron la inauguración de su nuevo patio completamente remodelado tras una reforma impulsada por el Ayuntamiento en las últimas semanas. La actuación, aunque sencilla, permitirá al centro público poder aglutinar con mucha más facilidad a todos sus alumnos a la hora de los recreos. "Con los espacios que teníamos, ahora que ya no hay que hacer grupos por la pandemia, íbamos a estar muy apretados. Ahora, podrán jugar todos los alumnos juntos", explica la directora, Marta Avello.

La actuación ha permitido ganar nuevos espacios para los alumnos. El colegio Nicanor Piñole, explican desde el centro, ha venido creciendo en los últimos cursos en lo que a matrículas de Educación Infantil se refiere. Esto había hecho que los huecos para jugar se hicieran progresivamente más reducidos. Con la división por grupos burbuja en la pandemia, este problema no había sido tan acusado en los últimos dos años. Si bien, este curso, en el que ya no impera ninguna restricción por la pandemia, había cierto temor a que los pequeños no pudieran jugar de forma holgada.

Esto ha quedado ya solucionado. La obra, aunque sencilla, es de gran importancia para el colegio. En concreto, se han derribado unas vallas y se ha igualado el terreno. También se ha equipado el suelo con el clásico corcho de colores para evitar que los niños se hagan daño en el caso de que sufran alguna caída. Además, habrá dos nuevos juegos infantiles que se suman a los cuatro que ya había. Estos se colocarán en los próximos días. "Estamos encantados", asegura Avello.

La inauguración del nuevo patio se produjo el martes. El acto fue emotivo para los pequeños. No solo porque fuera seguido por los padres desde fuera del centro. Sino porque se colocó una cinta roja que cortaron Manuela García y Leo Martín, que son, respectivamente, la alumna más mayor de Educación Infantil y el más pequeño. Ahora, con este nuevo espacio, el colegio Nicanor Piñole celebra tener más sitio para disfrutar.