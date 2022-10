"Preocupada y decepcionada": la reacción de la Alcaldesa ante los presupuestos del Estado para Gijón

«Preocupada y decepcionada». Así ha dejado a la Alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, la lectura del anexo de inversiones del Presupuesto General del Estado en cuanto a su incidencia para la ciudad. Una preocupación e incidencia que se centra en el vial de Jove, que en el documento recién presentado por el gobierno de España tiene fijados dos millones para el año que viene y una previsión total hasta 2027 de 73 millones. El vial se había presupuestado en 2021 en 227, 5 millones y tras una revisión de precios acometida a partir de marzo de este año, la nueva cifra que se baraja es de 270 millones, como ha explicado la propia Alcaldesa.

«Estoy preocupada y decepcionada porque no me quedan claros los números, especialmente del vial de Jove. Lo que sale en los presupuestos no es lo hablado con el ministerio. No puedo decir que hubiera una promesa en firme pero la ministra había anunciado buenas noticias para este otoño y veo que no, porque esos 70 millones a cuatro años no suponen licitar el proyecto, que es lo que queremos», explicó la Alcaldesa que ya ha contactado con el secretario general de Infraestructuras «para pedirle explicaciones. Por si se me escapa algo».

El vial de Jove es para la Alcaldesa una actuación prioritaria. Tanto por su importante en la mejora de las comunicaciones del Musel y la Zalia como por la necesidad de su puesta en marcha para poder solventar los problemas de contaminación en la zona oeste eliminando el tránsito de camiones.

Para González es «menos preocupante» que no haya dinero especificado para el plan de vías teniendo en cuenta que se acaba de sacar a licitación el proyecto para redactar todo el complejo de la estación intermodal en Moreda y eso conlleva un proyecto de unos dos años y medio. «Por lo tanto no tiene que aparecer más allá del dinero de esa licitación que está en las bolsas generales de Adif», remató la Alcaldesa.