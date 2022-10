La Alcaldesa encabeza el rechazo de Gijón a los Presupuestos: "Estoy decepcionada"

Los Presupuestos Generales del Estado han conseguido lo casi imposible en Gijón: poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento. No le gustan a nadie. Ni al gobierno local, ni a la oposición. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Más allá de la casilla en blanco para el plan de vías, el malestar se ha centrado en la asignación económica para el vial de Jove. Dos millones para una obra que, hace un año, se presupuestó en 225,1 pero tras una revisión de precios está ahora mismo en 270 y para la que el presupuesto solo cuantifica 73 en los próximos cinco años. Decepción es el concepto que comparten PSOE e IU, los partidos que sustentan el gobierno local, y desde la oposición se habla de "burla" y tomadura de pelo". La primera en alzar la voz fue la propia Alcaldesa, la socialista Ana González.

"Estoy preocupada y decepcionada porque no me quedan claros los números, especialmente del vial de Jove. Lo que sale en los presupuestos no es lo hablado con el ministerio. No puedo decir que hubiera una promesa en firme pero la ministra había anunciado buenas noticias para este otoño y veo que no, porque esos 70 millones no suponen licitar el proyecto, que es lo que queremos", explicaba la regidora a primera hora de ayer y tras haber contactado con la Secretaría General de Infraestructuras "para pedirle explicaciones. Por si se me escapa algo".

El vial de Jove es para la Alcaldesa actuación prioritaria. Tanto por su importancia en la mejora de las comunicaciones de El Musel y la Zalia como por la necesidad de su puesta en marcha para poder solventar los problemas de contaminación en la zona oeste eliminando el tránsito de camiones.

Para González es "menos preocupante" que no haya dinero especificado en el presupuesto del Estado para el plan de vías teniendo en cuenta que se acaba de salir a licitación el proyecto para redactar todo el complejo de la estación intermodal en Moreda y eso conlleva un trabajo de unos dos años y medio. "Por lo tanto no tiene que aparecer más allá del dinero de esa licitación que está en las bolsas generales de Adif", remató la Alcaldesa.

Desde Izquierda Unida, su coordinadora Ana Castaño, calificó los presupuestos para Gijón de "decepcionantes" y aunque asume que la situación económica del país es compleja entiende que el vial de Jove tiene que ser una prioridad para todos. "Sucedió con los gobiernos de Rajoy y algo parecido está sucediendo con este gobierno. Xixón no puede ser eternamente la ciudad de los proyectos fantasma de los que se habla siempre y no se concretan nunca", sentenció Castaño.

Y para la tercera pata de la izquierda en Gijón, Podemos –en la oposición municipal pero en el gobierno de España con PSOE e IU– la situación también es preocupante. "Más que los números en si mismos nos preocupa que los proyectos e inversiones planteadas son las mismas año tras año y nada avanza", explica la portavoz municipal, Laura Tuero. El vial de Jove es un ejemplo pero el otro que destaca Tuero es el plan de vías. "Ya no está ni reflejado de forma clara el dinero necesario para el proyecto que se está licitando en estos momentos. Queda claro que es más que posible que haya habido una operación del PSOE para dinamitar los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con el plan de vías", dice Tuero.

Al otro lado de la bancada municipal las palabras son más gruesas. Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos, habla directamente de "burla a los gijoneses y una ofensa a la ciudad" en lo que tiene que ver con el vial de Jove. El edil de la formación naranja recuerda, como todos, el anuncio de buenas noticias que hizo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, cuando visitó Gijón hace unos meses. "A este ritmo un vial que es estratégico para Gijón y por el que llevamos esperando 17 años no estará listo hasta 2038", denuncia Pérez Carcedo, que pide a la Alcaldesa que lidere un frente político y social en la ciudad de exigencia al gobierno de España.

Una "tomadura de pelo" es lo que ha encontrado el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, en los presupuestos para Gijón. "Se vuelve a confirmar, otro año más, el nulo interés y la nula intención por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de cumplir los compromisos de inversión en Gijón. Lamentablemente, ni Barbón ni Ana González tienen peso para alzar la voz ante unas cuentas que dan de nuevo la espalda a Asturias y a nuestra ciudad", argumentó el líder forista al que ya no le valen excusas.

Para la portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, "estamos ante un proyecto de presupuestos generales decepcionantes para Gijón, que muestran el nulo peso de este equipo de gobierno y la falta de liderazgo para atraer los fondos que necesita la ciudad en infraestructuras tan básicas como necesarias Una vez más, los gobiernos del PSOE en España, el Principado y Gijón están haciendo todo lo contrario a lo que nuestra ciudad necesita". El PP muestra su rechazo a "esta marginación a los gijoneses. El presupuesto de 2023 ni aporta nada nuevo ni cumple con los compromisos pendientes.

Marginación a Gijón que también ve desde Vox su portavoz Eladio de la Concha. "Llueve sobre mojado respecto al vial de Jove. Si en años anteriores la cantidad de 100.000 euros la considerábamos testimonial, poco más podemos decir de la contemplada en los actuales presupuestos de 2 millones de euros que no supone ni el 1% de la cantidad en que su cuantificó", recuerda De la Concha.