Ana Puerto: "Debemos continuar con el plan de barrios del actual gobierno local"

EN CLAVE DE CIUDAD

–¿Con quién consensuaría la reforma del Muro?

–En primer lugar, con los representantes legítimos de la ciudadanía, que son las y los concejales del resto de partidos políticos. Pero lógicamente hay que tener en cuenta la opinión de otros actores implicados, como vecinos y vecinas, comerciantes, profesionales del urbanismo y arquitectura, expertos en tráfico...

–¿Cuál de estas cuatro palabras le parece más acertada para calificar las restricciones de la Ordenanza de Movilidad a los vehículos sin etiqueta ambiental: escasas, suficientes, excesivas o innecesarias?

–Inevitables a medio plazo, en algunas ciudades no solo se prohíbe el aparcamiento, sino también la circulación. Pero deberían ponerse medidas correctoras.

–¿Le parece razonable el plan que plantea para El Molinón el dueño del Sporting?

–Es un plan incompleto, no está clara la financiación y, por otra parte, parece implicar determinados cambios, como el del Plan General de Ordenación, en cuestiones que deben atender al interés general, y no de una empresa privada. Pero estoy abierta a estudiar sus propuestas con detenimiento y, si el proyecto encaja para la ciudad, apoyarlo.

–¿Qué debe hacer el Ayuntamiento ante las quejas por la contaminación en la zona oeste?

–El Ayuntamiento debe jugar un papel activo, vigilando emisiones y aplicando la normativa en vigor cuando sea necesario. Además es necesario mantener un diálogo con las demás partes implicadas.

–Si le plantean hacer en las mismas fechas un festival cultural o una feria taurina en El Bibio, ¿por cuál se decanta?

–Esta no puede ser una decisión discrecional de la Alcaldía. Debemos dejar claro cómo se usarán los espacios y para qué, analizando la legislación. Ya he dicho que no me agradan las corridas de toros, pero debemos cumplir la ley y el Ayuntamiento no tiene competencias para abolirlos.

–¿Cree que el Ayuntamiento debe mantener el anillo navegable, como pide el Grupo?

–El saneamiento de la playa es prioritario. Si eso es compatible con alguna forma de mantener el anillo navegable, encantada de escuchar propuestas. Pero recordemos que hay fondos europeos para la renaturalización.

–¿Mantendría como parque el «solarón»?

–Las inversiones que son necesarias acometer para construir la estación y culminar el metrotrén son muy costosas. Es posible crear amplios espacios verdes en la zona y aprovechar parte de su edificabilidad para reducir ese coste.

–¿Qué actuaciones considera prioritarias para los barrios?

–Continuar con las inversiones en rehabilitación de fachadas, instalaciones deportivas y culturales, mantenimiento urbano y alumbrado, zonas verdes. Y pensar también en la zona rural del concejo. Hay que continuar con el plan de barrios presentado por el actual equipo de gobierno.

–En caso de escasez de recursos, ¿prefiere subir impuestos o reducir prestaciones?

–Hay que buscar un equilibrio. Gijón tiene una presión fiscal baja y buenos servicios municipales gracias a que nuestra estructura de empresas es muy flexible en tiempos de crisis; tanto es así que ni Foro se atrevió a cambiarla.

–¿Qué haría en el caso de que el gobierno central o el autonómico, del PSOE, incumplen plazos en inversiones para Gijón?

–Exigirlas.

EN CLAVE PERSONAL

–¿Es creyente y practicante?

–Es una cuestión privada. Debemos aprender a diferenciar entre la vida pública y la vida privada. Eso ha sido siempre parte de la tradición europea. Me parece que la laicidad de las instituciones es el mejor camino para la tolerancia religiosa.

–¿A qué dedica su tiempo libre?

–Me gusta la jardinería y el senderismo, el contacto con la naturaleza. Y las actividades culturales en general, leer, teatro, música, danza, exposiciones.

–Diga una figura histórica que le haya inspirado.

–Clara Campoamor.

–¿Cuál cree que es su principal virtud?

–Sentido de la justicia.

–¿Y su peor defecto?

–Impaciente por resolver los asuntos.