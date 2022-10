En campaña hasta el último día

Aunque en las primarias del PSOE no existe jornada de reflexión, tradicionalmente la víspera de las votaciones los candidatos no celebraban actos de campaña. No será lo que ocurra en estas primarias, en las que tanto Luis Manuel Flórez, "Floro", como Ana Puerto mantendrán encuentros con militantes en Poniente y El Natahoyo (Floro) y con dirigentes de Juventudes Socialistas (Ana Puerto).

Las urnas que mañana se pondrán en la Casa del Pueblo son la meta en una carrera que comenzó cuando aún ni se habían contado los avales que certificaban a ambos candidatos como tales. Ayer tampoco fue la excepción. Ana Puerto celebró en la Casa del Pueblo su acto de "cierre de campaña", como el que Floro había tenido la jornada precedente. Antes del pincheo que disfrutaron con ella los militantes, con condumio preparado por ellos mismos, la candidata les dirigió unas palabras. "Rubalcaba dijo una vez aquí en Gijón que las únicas batallas que no se ganan son las que no se dan". Aquella frase que pronunció el histórico socialista cántabro en un mitin en la Casa del Pueblo, fue la que eligió Ana González para iniciar su alocución, añadiendo que "yo creo que esta era la batalla que teníamos que dar, la batalla de que alguien de la militancia diera el paso para que realmente las primarias existieran. Es importante que se reconozca el trabajo y la cantera de la gente que hay en el partido para representarlo en las elecciones". La candidata señaló que, aunque "todavía no es el momento de hacer propuestas por parte de un candidato, sino de escuchar" ya que el programa electoral se hará en una conferencia política y con grupos de trabajo "como se ha hecho siempre". Sí dio algunas pinceladas de su visión de cómo tiene que ser Gijón, "una ciudad sostenible, inclusiva e innovadora", cuyo principal reto es la creación de empleo que es lo que considera que más preocupa a los gijoneses. "Tenemos que conseguir ilusionar", señaló, además de abogar porque el partido de respuestas para unir a la ciudad en cuestiones que la dividen como El Muro, el plan de Movilidad, los toros o la laicidad. Floro visitó ayer las asociaciones vecinales de El Natahoyo y Laviada y los Encuentros de Cabueñes. En la visita a la Asociación Atalía de El Natahoyo, Floro estuvo acompañado por su presidente Álvaro Tuero, además de otros miembros de su directiva, y el presidente de la Asociación de vecinos de la Calzada, Carlos Arias. También acudieron militantes socialistas de la zona oeste de Gijón. "No contar con las asociaciones de vecinos, distritos y con la opinión de las y los vecinos sería un error imperdonable", comentó el candidato al inicio de la reunión. "Mi proyecto pasa por repensar y transformar Gijón, un equipo de gobierno no puede solo, necesitamos a la base fundamental, que son precisamente ustedes", les dijo el candidato en la sede vecinal, escuchando también sus reclamaciones.