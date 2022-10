Porque la lluvia no limpia. Por razones medioambientales, EMULSA trata de utilizar la menor cantidad posible de agua en las labores de limpieza, pero en determinados lugares o temporadas se planifica la utilización de agua a presión con máquinas o mangueras para baldear las aceras, paseos o plazas.

Es imposible realizar esas labores de limpieza adaptándolas a las condiciones meteorológicas y esos medios son los únicos que consiguen evitar el ennegrecimiento de las aceras, la acumulación de polvo… En distritos como la zona oeste de Gijón se aplica con mayor frecuencia el baldeo dentro del plan de lucha contra la contaminación, al igual que se realiza en zonas de uso intensivo hostelero y turístico en la temporada de verano.

Pero todo ese trabajo de los operarios de limpieza de EMULSA no sirve de nada sin la colaboración ciudadana para mantener las calles de Gijón limpias, de ahí la necesidad de que los gijoneses utilicemos las papeleras, no dejemos residuos junto a los contenedores, no tiremos colillas al suelo, alcorques o alcantarillas, o recojamos los excrementos de perros… Como hacen la mayoría, porque #GijónMeImporta.

Mensaje de EMULSA Medio ambiente. Ayuntamiento de Gijón