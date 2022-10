"En el ‘sexting’, como pasa en la vida cara a cara, se juzga con más dureza a las chicas"

Pedagoga y doctora en Psicología, la profesora de la Universidad de Sevilla Mónica Ojeda Pérez ha centrado parte de sus investigaciones en el fenómeno del «sexting». De ello hablará esta tarde en la Escuela de Comercio dentro de las actividades abiertas de los Encuentros de Juventud de Cabueñes.

–Para los de la EGB, ¿cuál es la definición correcta de «sexting»?

–Su definición ha ido evolucionado pero ahora mismo se entiende como el envío, recepción o reenvío de contenidos erótico-sexuales ya en sea en mensajes de texto, imágenes o vídeos. Algunos estudios solo se refieren al envío pero para nosotros, desde una perspectiva de la psicología de la educación, el interés fundamental está en el envío sin consentimiento. Es donde están las consecuencias más graves para los más jóvenes.

–En principio el «sexting» no es bueno ni malo, ¿entonces?

–De hecho el que se hace con consentimiento puede tener consecuencias positivas. El problema es cuando se hace sin el consentimiento de la persona implicada o cuando se hace por la presión del grupo o de la pareja sin que tu estés convencido de que quieres hacerlo.

–Empecemos por lo positivo...

–Las investigaciones están en sus inicios pero en algunas ya se ha visto que puede ser bueno para las relaciones a distancia, y durante la pandemia ya se vio un aumento. Siempre que se haga de forma consensuada y segura. También puede ser beneficioso para aumentar la autoestima y se ha visto que es bueno para el autoconocimiento y la exploración de la propia sexualidad.

–¿Y cuándo falta el consentimiento?

–Ese es el gran problema. Aunque no quiere decir que cada vez que se reenvíe sea queriendo porque, aunque no es lo más frecuente, se han dado casos de que fuera sin querer. Por ejemplo al tener el móvil conectado a alguna aplicación on line. Pero lo normal es que la difusión la haga otra persona y en estos casos hay graves consecuencias a todos los niveles. A nivel psicológico, a nivel social y a nivel académico porque, al final, este fenómeno está asociado a otros como el ciberacoso y el acoso escolar. También se ha visto que si el contenido es de una chica el acoso es mucho mayor. Se juzga más duramente a las chicas que a los chicos. Es lo que se conoce como el doble estándar sexual. Ante un mismo comportamiento a ellas se las castiga más.

–Vamos, como en la vida real.

–Sí, la creencias que tenemos en la vida cara a cara también se reflejan en el entorno virtual. Para los chicos ese reenvío sin consentimiento incluso les puede ser beneficioso porque les ayuda a integrarse mejor en su grupo de iguales o ganar reconocimiento y estatus social y popular. Con las chicas eso no pasa, al contrato, pierden reputación, se las juzga, se las insulta...

–¿Cómo es posible que quienes mejor saben manejar los dispositivos móviles no sepan controlarlos?

–Pensamos que los nativos digitales saben manejar todo lo que tiene que ver con el mundo virtual y no es así. Tienen el conocimiento técnico pero cómo relacionarse on line no lo manejan. Ese es el reto. En el mundo físico les enseñamos ciertas normas pero en el mundo virtual no las conocen y llegan a hacer cosas por presión, porque su grupo lo hace, o por amor, entre comillas, porque piensan si no le envío la foto va a pensar que no confío y no le quiero.

–¿Y qué hay que hacer para que un adolescente sepa que no debe enviar una foto sin consentimiento o un universitario que no hay que salir al balcón a llamar putas a las compañeras del colegio mayor de enfrente?

–Claramente, educación. Lo del balcón es salgo superconcreto que tiene que ver con el machismo que todavía tenemos y los estereotipos de lo que debe hacer una mujer y un hombre y lo que le corresponde a cada uno. Eso se trabaja desde la educación. Aunque esa educación, en el caso del «sexting», no puede hacerse desde la prohibición o la estrategia del miedo. Eso no funciona. Nosotros lo que intentamos es enseñarles a pensar antes de actuar: si hago esto porque me aporta algo, adelante, pero si lo quiero hacer, tengo que hacerlo de forma segura. Y enseñarles a hacer ese uso responsable de las tecnologías.

–¿Los problemas de la relación con los móviles es un problema de adolescentes o hay que empezar a preocuparse antes?

–En materia de ciberacoso nosotros desarrollamos programas psicoeducativos de prevención en Secundaria pero cada vez nos piden que empecemos antes y ya los desarrollamos en Primaria. Ya que los últimos estudios indican que cada vez se accede antes a los móviles y a internet creo que ese uso seguro y saludable de las TIC se debe enseñar desde pequeñísimos. Ya están saliendo tablets para niños de un año y si le das una tablet a un niño de un año ya tienes que empezar a enseñarle.