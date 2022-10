Casi la mitad de los militantes del PSOE de Gijón habían votado ya a las dos de la tarde en las primarias para elegir a su candidato o candidata a la Alcaldía, en una jornada que está registrando una afluencia similar, hasta el momento, a la de otros comicios internos, según explicó el secretario de organización de la Agrupación Socialista de Gijón, César González.

A las dos ya habían pasado por las urnas de la Casa del Pueblo 570 militantes del PSOE, lo que supone el 47,6% de los 1.197 del partido y de Juventudes Socialistas que tienen derecho a voto. El censo definitivo, que llegó desde Ferraz a la Casa del Pueblo de Gijón es ligeramente inferior a los 1.215 militantes que inicialmente se preveía que tuvieran derecho a voto, al excluir las bajas del partido y a aquellos afiliados que no están al corriente de pago de sus cuotas.

La candidata Ana Puerto votó a las once y media de la mañana, mientras que el otro aspirante, Luis Manuel Flórez, «Floro», que no puede votar al no estar afiliado, acudió a las doce del mediodía acompañado por su esposa, Mina Blanco, a mantener un encuentro con su equipo de campaña.

«Lo importante es que la militancia pueda votar, que haya mucha participación y que sean los afiliados y afiliadas los que puedan tomar la decisión sobre quién va a ser la cabeza de cartel para las próximas elecciones a la Alcaldía de Gijón», señaló Ana Puerto tras emitir su sufragio, después de haber sido recibida entre aplausos por militantes afines de entre los que muchos de uno y otro sector que hacían corrillos esta mañana fuera de la Casa del Pueblo.

Floro por su parte, no pudo votar al no estar afiliado, indicando al respecto que «así son las reglas, que yo asumo perfectamente sin ningún problema, otros votarán», mostrándose «muy confiando, creo que es un día muy especial, donde la militancia va a hablar».

Ambos candidatos aprovecharon para agradecer los apoyos que han recibido en los pasados días de campaña electoral.

A punto de cumplir este mes los 104 años, la histórica militante del PSOE Ángeles Flórez Peón, «Maricuela», está teniendo que esperar en su silla de ruedas en la Casa del Pueblo a que vayan a buscarle a casa el DNI, que se olvidó. El equipo de Ana Puerto, candidata a la que apoya «Maricuela», intentó que la dejaran votar pese a no haber llevado el carné, dado que es conocida por todos en la Agrupación Socialista de Gijón. No pudo ser, dado que los representantes de la candidatura de Floro se opusieron alegando que las normas eran iguales para todos. «Son unos indecentes», señalaron desde el equipo de Ana Puerto.

El secretario de organización, César González, relativizó las fricciones que se han producido en el seno de partido con motivo de la designación de su cabeza de cartel para las municipales. «Este tipo de procesos siempre, lógicamente, son tensos. Los socialistas ponemos mucha pasión en lo que hacemos y en estos procesos cada uno trata de defender su posición, su postura, y es lógico que haya esos momentos de tensión», resaltando que en el partido tienen una «experiencia larga de ponernos todos a una, una vez que pasa el proceso», para trabajar por el objetivo de ganar las elecciones municipales. González se mostró convencido, en ese sentido, de que la militancia socialista de Gijón «una vez más va a estar a la altura y va a ponerse detrás de la persona que salga elegida».

Las votaciones se están realizando por primera vez en la agrupación gijonesa mediante un sistema de votación que consiste en la entrega a cada afiliado, por parte de trabajadores del partido, de una papeleta de cada candidato y un sobre, para que introduzcan en una cabina de votación la que quieran, tirando la otra a una papelera. El nuevo sistema no está suscitando ningún rechazo entre la militancia, explicó César González.

Las urnas se abrieron a las diez de la mañana y se cerrarán a las ocho de la tarde. Una hora después se anunciarán los resultados.