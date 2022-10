"Las formas que tenemos de llegar a los jóvenes están dejando de servir"

Marcos Juez Tárano es jefe de división de Educación, Juventud y Universidad Popular de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y responsable de la organización de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, que se celebran en la Antigua Escuela de Comercio y que esta mañana clausuran su 40.ª edición con la participación de 150 personas entre jóvenes de toda España y varios países extranjeros y técnicos de juventud de diversos ayuntamientos y comunidades autónomas. Hoy se presentarán las conclusiones de este foro de debate internacional.

–¿Qué fue de aquellos encuentros multitudinarios de Cabueñes de hace décadas?

–Eran posibles por la financiación del Injuve, con la que ya no contamos desde hace tiempo y tampoco con las partidas que se destinaban antes de la crisis de 2008 por el Ayuntamiento y el Principado.

–¿Y qué queda de ellos?

–Se mantiene el espíritu de que Cabueñes sea un lugar de encuentro de los jóvenes para debatir y reflexionar y ver por dónde pueden ir las líneas de las políticas de juventud, porque en Cabueñes también participan técnicos de las administraciones y responsables políticos, además de los jóvenes. Es importante porque es un punto de encuentro entre jóvenes, técnicos, responsables políticos, Consejo de la Juventud. Mantiene el espíritu del Cabueñes de toda la vida.

–¿Cómo han variado las preocupaciones de los jóvenes en este tiempo?

–Algunas son las mismas, como el empleo, la vivienda o el disfrute del ocio, pero hay otras nuevas en los últimos años, como el medio ambiente y la sostenibilidad que es algo que les preocupa muchísimo a los jóvenes; la inclusión, la diversidad, la igualdad y el feminismo. Cada año tenemos un hilo conductor, que en esta edición ha sido el de construir ciudades acogedoras e inclusivas. Una de las novedades que también hemos tenido es un encuentro de profesionales de juventud de toda España, de distintos ayuntamientos, para ver qué cosas funcionan.

–¿Alguna conclusión?

–Que la participación no se puede entender sin implicar de verdad a los jóvenes y sin tener en cuenta sus puntos de vista.

–Habla de que hay que contar más con los jóvenes. ¿Cree que todos están interesados?

–Hay muchos jóvenes que están interesados en participar y luego hay jóvenes que ni siquiera saben que están interesados en participar. Tienes que querer participar, saber cómo hacerlo y que te faciliten también los recursos y la posibilidad de hacerlo. Muchas veces se puede escuchar que es que los jóvenes no quieren participar y que no les interesa nada, pero yo creo que eso no es cierto. Los jóvenes por supuesto que quieren participar, lo que pasa es que a veces queriendo, no encuentran las condiciones para poder hacerlo o para poder hacerlo de la manera que a ellos les gustaría, o quieren pero no saben porque no se les ha dado herramientas para tener una parte activa en la sociedad.

–¿Hay que saber llegarles?

–Sí. Por un lado, tenemos que adaptar nuestro lenguaje y nuestras formas de llegar a ello. Ahora mismo hay que hacer mucho trabajo en redes sociales y lo que estamos viendo es que las formas tradicionales que tenemos de interactuar y comunicar con los jóvenes están empezando a dejar de servir. Están sirviendo para la franja de edad de más de veintipico años, pero los más jóvenes, sobre todo los adolescentes, las maneras que teníamos hasta ahora de intentar implicarles, de buscar su colaboración, de que tengan iniciativas interesantes, eso nos está costando, porque manejan otros lenguajes, se mueven en otros entornos, en otros contextos, en otras redes diferentes a las que nosotros manejamos. Estamos en un proceso de adaptación continua para encontrar fórmulas que puedan funcionar con los jóvenes.