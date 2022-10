Martín (IU) urge un potente frente político local que fuerce al Gobierno a dar más dinero para el vial de Jove

Una declaración institucional de todos los grupos del Ayuntamiento exigiendo un incremento en la dotación presupuestaria del Estado para el vial de Jove y "si no hay una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio" vertebrar desde la unidad de acción de todos los partidos una enmienda a esa partida para su debate y votación en el Congresos de los Diputados como vía para lograrlo.

Esa es la propuesta que puso ayer sobre la mesa Aurelio Martín, concejal de IU y miembro del gobierno municipal. Aunque IU y PSOE comparten gobierno tanto en Gijón como en Madrid –en este segundo caso, con Podemos incluido– sus representantes locales no han tenido pelos en la lengua para criticar la escasa dotación económica que la propuesta presupuestaria del gobierno de España da al vial de Jove. Son 2 millones para 2023 con una previsión de algo más de 70 hasta 2027. Calderilla para un proyecto que tras la última actualización de precios tiene un coste de 270 millones y por el que Gijón lleva cerca de 20 años esperando.

La Alcaldesa, la socialista Ana González, no sólo hizo pública su decepción y preocupación. Ya ha pedido explicaciones en el Ministerio de Transportes. "No era lo que habíamos hablado", confesó tras ver el borrador presupuestario. Es ahora su socio de IU quien quiere pasar de la decepción a los hechos. "Este es un tema de ciudad que debe quedar al margen de cualquier batalla partidista. Tenemos que comprometernos todos para hacer un frente fuerte ante Madrid", pedía ayer Martín, tras criticar "ese diferente nivel de exigencia del Estado, que nos pide a nosotros que tengamos zonas de bajas emisiones en 2023 pero no nos da una solución razonable para quitar los camiones que atraviesan La Calzada".

Y es que, además de ser una mejora para las comunicaciones del puerto del Musel, la entrada en funcionamiento del vial de Jove es básico para eliminar el tráfico pesado de la zona oeste y con ello parte de sus problemas de contaminación. Algo que tienen claro los vecinos de La Calzada que ayer, en un comunicado de la asociación "Alfonso Camín" mostraba su "total indignación tras conocer que el Estado, después de dos décadas de atrasos, de demoras (y de varias tomaduras de pelo), sólo destinará 2 millones al vial de Jove" que sigue sin fecha de licitación. "Pedimos una mayor firmeza a nuestros representante locales y regionales a la hora de defender los derechos de los vecinos, no sólo de nuestro barrio sino del resto de la ciudad. No somos ciudadanos de segunda", dicen los vecinos.

Una larga historia

La historia del vial de Jove es casi tan larga como la del plan de vías. Su antecedente es un protocolo de colaboración entre administraciones firmado en 2005 para diseñar la estructura viaria de conexión del Puerto con la Zalia. La obra tomó impulsó en 2021 con la presentación en marzo de una propuesta que se tasó en 163 millones, que pasaron a ser 227,5 en julio al aprobarse un proyecto de construcción del vial desde el enlace de La Peñona al puerto de 2,5 kilómetros de los que más de dos son soterrados. El encarecimiento de los materiales de obra llevó ahora a una revisión de precios: el nuevo coste ronda los 270 millones.