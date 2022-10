Uniformes verdes con mucho mérito a sus espaldas

Para un guardia civil, el 12 de octubre es "mucho más que una fiesta". Cuentan seis de los premiados este año –la lista completa de reconocimientos se dará a conocer el propio Día del Pilar– que la jornada, más allá de para homenajear a los compañeros que han desempeñado una trayectoria meritoria o un servicio concreto destacado, sirve para poder "conectar" con la ciudad y "acercar" su labor, no siempre conocida, al gran público. La gala tomará como sede este miércoles a mediodía el recinto ferial "Luis Adaro" escasos días después de que sus compañeros de la Policía Local y la Nacional hiciesen lo propio por sus patrones, San Miguel y los Ángeles Custodios, respectivamente. Todos defienden la "excelente relación" entre los tres cuerpos.

Juan Antonio Pascual Sevillano es capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Gijón, así como responsable de prensa. A sus 59 años, cuando se le pregunta por los orígenes de su vocación, le entra la risa. Se vistieron el uniforme verde su padre y sus dos hermanos, pero también varios primos, tíos, hermanos de sus abuelos y un bisabuelo. "Y de ahí para atrás ya me pierdo, pero seguramente hubo alguno más", bromea. Ingresó en la academia de Úbeda en 1982 y lleva en Gijón desde 1998, cuando ascendió a alférez. Su unidad, explica, se dedica a la investigación de delitos graves, y la Cruz del Mérito de la Guardia Civil que recibe este año por el Pilar premia un servicio meritorio, en concreto, haber resuelto el caso del secuestro de un gijonés en marzo de 2020.

Fue una historia muy llamativa: la víctima se encontraba trabajando en una nave cuando las dos personas ahora acusadas –afrontan hasta 14 años de cárcel– maniataron al joven y se lo llevaron a un polígono en Valencia. Pedían un costoso rescate por la víctima –llegaron a mandarle a su hermano una foto del afectado en la nave en la que estaba retenido–, pero la presión de los agentes forzó que lo acabasen liberando días después en Albacete. La víctima sufre estrés postraumático y sufrió heridas por las esposas que le habían colocado en tobillos y muñecas, pero se recuperó favorablemente. "El mejor día de un guardia civil es cuando se resuelve un caso, cuando una investigación da sus frutos. El problema es que, en cuanto se cierra un caso, se abre otro", comenta Sevillano, que ensalza también la labor de agentes de otras unidades que mediáticamente pueden resultar menos "llamativas", pero cuya labor diaria resulta "fundamental" para el correcto funcionamiento de la comandancia local.

José Arias do Carmo tiene 51 años y es brigada de la Playa Mayor de la comandancia local. Lleva 27 años en Gijón y 33 en el cuerpo, y este miércoles recibirá una Cruz al Mérito Militar por su trayectoria. "Es un voto de confianza que me han dado mis superiores, especialmente mi jefe, y que para mí significa mucho", cuenta. Orgulloso de su equipo, asegura que la Comandancia de Gijón es "un modelo a nivel nacional" por la calidad de sus agentes y por el "buen ambiente" que se respira en un cuartel que, por su tamaño, permite mantener cierto ambiente familiar. Para Arias, celebrar el Pilar cada año con sus compañeros "tiene un valor incalculable", y es consciente de que esto resulta complejo de explicar para los gijoneses ajenos al cuerpo. Arias, que se hizo guardia civil inspirado por las vinculaciones de su padre al cuerpo, recuerda casi toda su vida celebrando el 12 de octubre.

Carlota Prieto, mierense de 40 años y sargento del área de Personas de la (UOPJ) de la Guardia Civil de Gijón, lo describe así: "Es como Santa Bárbara para los mineros". Ella será la única de los homenajeados este miércoles que se lleve la Cruz de Plata de la Guardia Civil y aterrizó en el cuerpo sin ningún referente en la familia. "Soy hija de minero, así que nada que ver, pero siempre me llamó esta vocación. Pude dar el paso cuando por fin bajaron el tallaje mínimo para poder entrar", reconoce, entre risas. Su Cruz de Plata premia también la resolución del caso del secuestro de un gijonés, aunque cuando se le pregunta por el que fue su mejor día de trabajo en el cuerpo, a Prieto no se le viene una historia concreta a la cabeza: "Para mí lo mejor de mi trabajo es cuando detienes al culpable de un delito. Porque no siempre puedes. A veces, estás segura de que alguien ha hecho algo y simplemente no puedes probarlo. La satisfacción de ver a ese responsable con las esposas en el juzgado, la sensación del deber cumplido, es para mí lo mejor de todo esto".

Jesús María Vizán, a sus 57 años, lleva 39 siendo guardia civil, y desde 1989 trabaja en Gijón, ahora en la Plana Mayor. Recibirá este día 12 la Cruz del Mérito de la Guardia Civil por su trayectoria profesional, un reconocimiento que él hace extensible al resto de sus compañeros: "Sin ellos, yo no puedo hacer mi trabajo". Hijo de guardia civil, recuerda celebrar cada 12 de octubre desde que tiene memoria y asegura sentirse "orgulloso" de su patrona: "Es lo que mamé en casa".

De los seis homenajeados que aparecen en este texto, Olga Gómez es la más novata en el cuerpo gijonés: lleva solo tres meses. Es de Piedras Blancas, tiene 49 años, y cuenta que ella tampoco tenía ningún referente familiar vinculado a la Guardia Civil: "De pequeña decía que quería ser policía, y tal, pero desconocía lo que era ser guardia civil. Más adelante, surgió la oportunidad, y ahora me alegro mucho". Recibe la Cruz del Mérito de la Guardia Civil por su trayectoria, ahora vinculada a la Unidad de Seguridad Ciudadana, y achaca el mérito a los jefes que ha tenido hasta ahora, especialmente a Beatriz Terrón, su responsable en Piedras Blancas, y a Jesús Valentín Mora, su actual jefe. "Él confió en mí para formar parte de una unidad tan operativa en la que me siento muy integrada", asegura.

Cristina Pérez, por último, tiene 40 años y es compañera de unidad de Gómez y recibirá el mismo reconocimiento que ella. Lleva en Gijón seis años y también es la primera de su familia en formar parte del cuerpo. Ella sí pondría un ejemplo del que podría haber sido el mejor día de su carrera: "Nos llamaron una vez en Noreña por una señora de la que se llevaba dos días sin saber nada. Entramos por el balcón y resultó que se había caído y se había quedado afónica para pedir ayuda. La cara de esa señora, cómo vino después al puesto a darnos las gracias, no se me olvida. Nos dijo: ‘Menos mal que estáis aquí’".