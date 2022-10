Colas y muchos reencuentros

La Casa del Pueblo de Gijón vivió ayer una jornada frenética. A las colas que se registraron en algunos momentos (los militantes, uno a uno, iban entrando en la cabina para garantizar el voto secreto con una papeleta de cada candidato), les siguieron durante parte de la jornada los corrillos en la amplia acera que hay ante la sede del PSOE, en la calle La Argandona. Un momento para la charla de afiliados en el que no siempre permanecían segregados según sus afinidades, sino que se caracterizó por el intercambio de opiniones de unos con otros, pese a la notable tensión que se ha vivido en el partido durante las últimas semanas por el proceso de primarias.

El paso por la Casa del Pueblo para votar, llevó en algunas ocasiones también al reencuentro de militantes que hace años que no se veían. Lorenzo Pañeda, afiliado de base que se felicitó por el "buen ambiente" en general de la jornada, señaló que tuvo ocasión de entablar conversación con compañeros "que hace mucho que no se pasaban por la sede". Uno de ellos, una persona de edad avanzada que pasa grandes temporadas en la casa que tiene en León y a la que ayer tuvo la ocasión de saludar después de seis años. "Fuimos a tomar una botella de sidra, con otros compañeros que también llevaban tiempo sin venir por aquí", señaló Pañeda. No fue el único caso. En cafeterías próximas y otros locales hosteleros del entorno de la sede socialista también acabaron compartiendo mesa distintos grupos de afiliados tras pasar por las urnas.

La gran afluencia antes de la hora de comer –570 afiliados, el 47,62 por ciento habían votado a las dos de la tarde– propició esos encuentros para ir a tomar un café o el vermut juntos. Casi una costumbre en las votaciones internas socialistas, en las que la mayor afluencia se registra, como ayer, en torno al mediodía. Entre los más madrugadores para depositar su voto, estuvo la alcaldesa, Ana González, que lo hizo poco después de que se abrieran las urnas, al igual que la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y su hermana y exconcejala María Antonia. Por la mañana también acudió la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, con muletas tras haberse operado recientemente una cadera y que se fundió en un cariñoso abrazo con la candidata Ana Puerto, que votó a las once y media de la mañana. Ya lo habían hecho cargos como el senador Pachi Blanco. A primera hora de la tarde, llegó el expresidente del Principado Javier Fernández.

En torno al mediodía, se acercó hasta la Casa del Pueblo el otro candidato, Luis Manuel Flórez, "Floro", que no votó al no ser afiliado, acompañado de su esposa, Mina Blanco. Entre quienes sí votaron, estuvieron diversos cargos de UGT, entre ellos, el secretario general en Asturias, Javier Fernández Lanero. La jornada se vivió con bastante expectación, con algunos afiliados que incluso depositaron la papeleta por la mañana y volvieron por la tarde para esperar el resultado. Fue el caso de Mari Luz Barrio, que regresó a la Casa del Pueblo a las cuatro y media de la tarde. "A medida que se acerca el momento, tengo más nervios", señalaba a las siete, una hora antes del cierre de las urnas.

Algún afiliado tuvo que dar media vuelta para votar, al haberse olvidado su carné. Precisamente por eso tuvo que esperar, una media hora y en su silla de ruedas, la histórica militante del PSOE Ángeles Flórez Peón, "Maricuela", que este mes cumplirá 104 años. El equipo de Puerto intentó que la dejaran votar para evitarle la espera. No pudo ser porque los representantes de la candidatura de Floro se opusieron alegando que las normas son iguales para todos. Fue una de las pocas incidencias en un día de participación masiva.