El congreso de Alpe arranca con homenaje a Carmen Alonso, "grandísima luchadora"

Con un aplauso de minuto y medio, elogios, justo reconocimiento y con alguna que otra lágrima. El arranque de la VII Congreso internacional de la Fundación Alpe se transformó en un improvisado homenaje a Carmen Alonso, histórica directora y fundadora de un colectivo, medalla de Plata de Gijón, que lleva 22 años ayudando a personas con acondroplasia. Las loas se produjeron en el salón de actos del Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro durante la intervención de la alcaldesa, Ana González, quien describió a Alonso en los siguientes términos: "Es entrañable, luchadora, respetuosa y entregada. Una buena embajadora de Gijón y que representa bien a la ciudad". Alonso, emocionada, se levantó de su asiente en la primera fila y recibió una ovación tan sincera como merecida.

Este fue uno de los momentos más destacados de la inauguración de una cita que programó varias actividades en el día de ayer y que se prolonga hasta mañana aglutinando a diversos expertos de diferentes campos. En la inauguración ya tomó las riendas de Alpe la nueva directora, Susana Noval Iruretagoyena que ha estado vinculado a este colectivo desde sus primeros pasos. "Hace 20 años acudí al primer congreso y Alpe ya se me metió en la piel. Aquí no somos de rendirnos y ahora afrontamos retos nuevos", explicó en referencia a unos ensayos clínicos que ultiman la llegada de un fármaco para tratar esta condición, el térmico con el que desde Alpe se alude a la acondroplasia.

Además de con Ana González y con Susana Noval, el arranque del congreso contó con la presencia del consejero de Salud, Pablo Fernández; el director general de Derechos de personas con discapacidad, Jesús Martín y con el secretario del patronato de Alpe, Ángel del Río. Fernández recordó que hace pocos días se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la propuesta provisional de ayudas para asociaciones de paciente. La cantidad que figura es de 190.000 euros, que son 10.000 euros más que el año pasado a repartir entre 57 colectivos, cinco más que el año pasado. "Estamos valorando aumentar para el 2023 la cuantía de esta ayuda", concretó el consejero. Por su parte Jesús Martín Blanco cargó contra aquellos espectáculos taurinos que utilizan a personas con enanismo para mofarse de ellos.

La intervención de Ana González tuvo momentos muy aplaudidos por los asistentes. Recogió el guante de Martín Blanco y citando la frase de Miguel de Unamuno de "me duele España", afirmó que le dolía que hubiera espectáculos de este tipo. "A esto no puede ir nadie. En Gijón hace años que no los hay. No se pueden permitir espectáculos que denigren a las personas", afirmó la primera edil, antes de que sonara otra tremenda ovación en el Palacio de Congresos. Ana González también elogió a Alpe y dijo que la ciudad trabaja en "un concepto de accesibilidad total".

Intervención de Madina

La primera ponencia del congreso la pronunció el exdiputado Eduardo Madina, que analizó la situación económica, política y social que atraviesa el mundo, con el desplazamiento de la actividad económica al océano Pacífico, "el océano que nos queda más lejos" y el temor a una guerra nuclear. Madina elogió a Alpe y animó al resto de asociaciones a ser insistentes con los políticos. "Hay que insistir una y otra vez hasta que el clavo entre", dijo. Anoche se celebró además la V gala de premios Alpe. Los galardonados fueron la Fundación Once, el maestro Josep María Alaña, la clínica Ibaseta y la científica Elvira Gouze.