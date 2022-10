Floro será el candidato del PSOE: "Hay que conectar mucho más con Gijón"

Un independiente, Luis Manuel Flórez, "Floro", será el próximo candidato a la Alcaldía de Gijón por el PSOE tras haber ganado ayer las primarias del partido con un 56,06% de los 899 votos emitidos. Se trata de una participación histórica en un proceso local de la formación, al alcanzar el 75,10% de los 1.197 militantes. Tras la victoria, el ya cabeza de cartel de los socialistas en las municipales del próximo mes de mayo, señaló que está "emocionado y agradecido". "Me habéis invitado a compartir un proyecto de ciudad y eso a mí me ilusiona", aseguró. "Creo que hoy comienza un nuevo tiempo, un tiempo que nos llevará a conectar mucho más con un Gijón que ya está en marcha, un Gijón que tiene un alma industrial, un corazón de acero, una cabeza tecnológica y unas manos para que nadie se nos quede tirado. Un Gijón igualitario e inclusivo", remató el triunfador de la jornada.

El resultado final de las primarias fue de 504 votos para Floro, 382 para su contrincante, Ana Puerto, cuatro votos nulos y nueve en blanco. El ganador aventajó, por lo tanto, en 122 votos a su oponente. Tras certificarse el resultado, Floro dirigió unas palabras a los militantes que se encontraban en la Casa del Pueblo. A los militantes y a la comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón, dirigiéndose a su secretario general, Monchu García, para ponerse a su disposición a partir de hoy. Agregó que también se pone a disposición "de los compañeros del Ayuntamiento" para comenzar a construir "una visión de futuro de nuestra ciudad". "Para eso estoy aquí con todas las ganas del mundo", aseveró.

El candidato, con una larga trayectoria en el tercer sector tras haber presidido durante décadas Proyecto Hombre, es nuevo en lides políticas, lo que le llevó a decir ante quienes permanecieron en la sede de la calle La Argandona para escucharlo que "soy consciente de que tengo mucho que aprender". "Desde la humildad, desde el que se sabe que necesita de la ayuda de todos y de todas, os quiero pedir esa ayuda, a los que me habéis votado y a los que no me han votado, porque entiendo que a partir de hoy somos un parido con un programa electoral que tenemos que elaborar desde unos valores y una ética, eso es lo que entiendo que somos", dijo. "Las primarias han finalizado aquí hoy. Vamos a necesitar que unamos todos nuestros codos y nuestras manos para poder dar respuesta a esa ciudad", añadió.

El candidato también señaló que en los pocos días que lleva "pateando la ciudad" se ha encontrado a muchos gijoneses ilusionados. "Me han parado y me han dicho que adelante, que no decaiga, que sea yo mismo, dándome ánimos", destacó. "Nos esperan y esperan que seamos capaces de darles respuesta a las necesidades que nos van a plantear. Por eso, necesitamos tener esa capacidad de escucha, de pisar la calle, de entrar las asociaciones de vecinos, por ONGs, allá donde haya una persona tenemos que escucharla", prosiguió. "Hay que sumar a todos porque eso nos va a soldar definitivamente con nuestros conciudadanos", remató.

Conscientemente o no, el ya candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón arrancó al final de su intervención las carcajadas de parte de sus seguidores, cuando hizo una reflexión en torno al "barullo" en el que se ha visto envuelto, palabra empleada por el presidente del Principado y líder de la FSA, Adrián Barbón, cuando mostró su respaldo a la alcaldesa, Ana González, antes de que comenzara la recogida de las 662 firmas que acabaron por apartarla de la candidatura para las próximas municipales, dando paso a las primarias que ayer concluyeron. "Me disteis esperanza, me disteis ilusión y serenidad dentro de lo que cabe, porque, bueno, con tanto barullo, no creas tú que uno...", fueron las palabras de Floro. Las pronunció para reconocer el trabajo del equipo de militantes que lograron auparle a la candidatura, "hombres y mujeres ilusionados que creen en algo y por ese algo luchan y echan horas y horas y patean las calles".

Luis Manuel Flórez también pidió ahora un tiempo de descanso en su exposición ante los medios de comunicación. "Entro en un periodo donde voy a necesitar tiempo, sosiego, un poco de paz, precisamente para encontrarme con muchas de las cosas que tengo que aprender y dominar, por lo que pediría que me respetarais este retiro, no digo espiritual, pero sí un retiro necesario para poder seguir avanzando en lo que queremos hacer que es estar ahí con nuestros conciudadanos, riéndonos, cantando o también llorando si fuera necesario", explicó.

Tras su victoria de ayer sin paliativos, Floro insistió en varias ocasiones en pedir el apoyo de todo el partido. "Ahora lo único, insisto, que nos queda es remar en la misma dirección. ¡A por Gijón!", enfatizó, con una enorme sonrisa. Entre quienes escucharon sus palabras ya no había ninguno de los militantes afines a la candidatura de Ana Puerto, que habían abandonado el salón de actos de la Casa del Pueblo tras la intervención de esta última, que fue previa a la del ganador.

En el recuento de votos estuvieron presentes la vicesecretaria general de la FSA, Gimena Llamedo, y el secretario de organización, Julio Tamés. La primera destacó "el valor de la altísima participación" en estas primarias gijonesas y opinó en una primera valoración, nada más concluir el recuento de las dos urnas, que "acabamos de elegir al que será el próximo Alcalde de Gijón".