"La experiencia vital más importante es vivir con normalidad". La frase la pronunció ayer Marta Castillo, presidenta del Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) de Andalucía. La frase viene a resumir su periplo vital, sus 44 años de vida, que fue lo vino a explicar ayer a Gijón en el marco de la segunda jornada de la VII edición del Congreso Internacional en torno a las ADEE que organiza en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro la Fundación Alpe. Junto a Marta Castillo hablaron la estadounidense Kristen Andrade, representante de pacientes en el prestigioso Paley Orthopedic and Spine Institute de Florida, y Cristina González, asturiana y licenciada en filología hispánica con más de 20 años de experiencia trabajando en organizaciones de personas con discapacidad.

Su testimonio fue la actividad que cerró la segunda jornada de una cita con más de 600 inscritos y que concluye hoy. Sirvió para conocer cómo se vive la acondroplasia en primera persona. La condición tiene muchas aristas. Pero lo que subyace en todas es la lucha de los que la tienen por la igualdad de oportunidades. Castillo vive en Granada y estudió Ciencias Políticas y Sociología. "Para mí fue clave que mis hermanos, mis padres y en el colegio me trataran como una más. He intentado llevar una vida normal y me ha ido bien, aunque claro que he tenido dificultades", relató.

Esas dificultades pasan por la percepción social de la acondroplasia, quizás la única discapacidad en la que la mofa social está perpetuada. "Esto es muy desagradable, porque nuestra discapacidad es la única de la que está permitido reírse", explicó. Como en tantas facetas, ser mujer es motivo de discriminación. "Las mujeres con discapacidad tenemos más dificultades para llegar a un puesto de trabajo. Hay una evaluación constante. Me he encontrado comerciales de telefonía que no han querido hablar conmigo porque creían que no estaba preparada", añadió.

De Andrade tiene 37 años recién cumplidos y ella viene del otro lado del Atlántico. Ha pasado por cirugías de enlogación y de espalda. "Sé lo que es pasar por esa experiencia y vivir con esta condición", desveló. "Desde el punto de vista físico he tenido que ingresar por cirugías y eso tiene un impacto más allá de la estatura", aclaró. También habló de la percepción social que hay en Estados Unidos de las personas con su condición. "Se está mejorando, pero queda mucho por hacer. Te ven diferente y hay espectáculos que no ayudan a normalizar nuestra imagen pero ser una persona con acondroplasia no implica ser diferente a cualquier persona. Tenemos que tener las mismas oportunidades y peleo cada día por ello", finalizó.

Por su parte, Cristina González es la única asturiana de las tres. Ella creció en Lastres, pero lleva viviendo desde hace décadas en Gijón. Tiene 51 años. Lleva cuatro años jubilada y fue directora de proyectos de la Fundación Alpe. "No es fácil vivir con discapacidad, pero hay que ponerle actitud positiva a la vida y sentido del humor. Siempre digo que la cabeza y el corazón tienen que ir unidos", dijo.

Habló de lo que es vivir en un núcleo rural con su condición. "Hombre, ahora todo ha cambiado, hace 50 años no había nada de lo que hay hoy. Siempre hay el típico simpático que se ríe de ti. A mí me ha pasado. De mí, se han reído. Me han llamado coja y enana y eso me ha hecho daño, claro que sí. Pero dentro de lo que cabe pasé una infancia feliz. Luego fui a la universidad, hice mi grupo de amigos y llevo una vida totalmente normalizada con los handicaps que hay a nivel de barreras arquitectónicas", puntualizó.

Hoy se celebra el último día del congreso de la Fundación Alpe. Habrá actividad desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas. Entre los actos, conferencias sobre desafíos en neurocirugía, acerca de las anestesias para las operaciones, cuidados en enfermería, cómo se hacen las rehabilitaciones y sobre la historia natural de los niños con acondroplasia. La clausura es a las 20.00 horas y luego habrá espicha en el Lagar Castiello.