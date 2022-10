La Alcaldesa, sobre Floro: "El líder del proyecto debe tener criterio propio"

"Valorar el resultado es reconocerlo y, por tanto, toca felicitar a Floro". Así comenzaba ayer la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, su reflexión sobre el resultado final del proceso de primarias en el PSOE local que ha convertido a Luis Manuel Flórez, "Floro", en el candidato socialista en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo. El puesto que ella ganó en otro proceso similar hace cuatro años. El fundador de Proyecto Hombre se impuso a la abogada Ana Puerto por 504 votos frente a 382 en una jornada de participación histórica en la Casa del Pueblo. El 75% de los 1.197 militantes con derecho a voto lo ejercieron. Pero la felicitación de González a Floro incluyó un mensaje para la reflexión: "No soy dada a dar consejos o directrices, eso es lo fácil y Floro ya tiene muchas directrices. Pero quien lidera un proyecto y es la cara de ese proyecto tiene que tener criterio propio y opinión sobre las cosas, sobre todo, cuando es elegido por votación".

La Regidora añadió que, "más allá de la fuerza de unas siglas, una candidatura es un conjunto de personas que tienen nombre y apellidos y que se colocan en un orden que no es baladí". Sobre todo, el número uno. "Demostrar que se tiene personalidad política es importante. Se vota por el partido pero también por el nombre y apellido", remató la primera edil, que felicitó educadamente a Floro como ganador de la votación, pero fue mucho más intensa en su felicitación a la perdedora, Ana Puerto: "Es una mujer valiente; le agradezco la valentía y no plegarse a las instrucciones de la ejecutiva en un momento dado. Ella propició que la ejecutiva no decidiera en soledad quien iba a ser el candidato de los socialistas. Ya que todo esto se inició para que hubiera primarias está bien que las haya habido".

No hay que olvidar que el antecedente a la votación de este domingo en la Casa del Pueblo fue la movilización de militantes locales para exigir la celebración de unas primarias. Algo que no era obligado en Gijón, ya que los estatutos del partido permitían a la actual regidora ser candidata de manera automática si así lo quería. Y lo quería. Para forzar esas primarias que buscaban frenar el camino de Ana González se necesitaban 592 firmas y se presentaron más de 670. Con las firmas llegó el anunció de Ana González de que no competiría en esas primarias. Y ya con la actual Alcaldesa fuera del escenario la dirección que lidera José Ramón García "Monchu" presentó a Luis Manuel Flórez, "Floro" como nombre de consenso. No fue así y la decisión de Ana Puerto de presentarse obligó a esa votación por la que se había firmado para dar la voz definitiva a la militancia. Su elección fue Floro.

A ambos candidatos, el ganador y la perdedora, calificó ayer de "magníficos" el presidente de Asturias y líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón. "Tan magníficos que ahora puedo desvelar que en 2019 yo barajé esos dos nombres y los dos dijeron que no en ese momento", indicó Barbón quien explicó que "Floro es un magnífico candidato y ahora lo que necesita es unir el esfuerzo común de toda la agrupación para que se sientan reflejados la totalidad de los militantes".

Pero más allá de quien ganó en Gijón el domingo. Barbón quiso poner en valor dos asuntos. El primero la alta participación en el proceso gijonés "que me hace sentir muy muy muy orgulloso por una movilización sin precedentes" y el segundo el propio proceso "porque mientras otros partidos eligen digitalmente al candidato desde un despacho en Madrid en la FSA votamos".

Barbón pidió a Floro y la ejecutiva gijonesa un esfuerzo de unidad para mantener la Alcaldía. Ana González pidió "superar los momentos. Ni una persona ni una organización pueden quedar enquistadas en lo que pasó. Hay gente que vive en el rencor y eso no es bueno, cada momento hay que vivirlo de la mejor manera posible". ¿Hay opciones a una integración entre las dos facciones del PSOE gijonés?. "No tengo ni idea de lo que va a hacer esta ejecutiva, yo lo que hice fue integrar", recordó González sobre la configuración de su candidatura una vez elegida en primarias frente a la opción del concejal José Ramón Tuero, a quien ganó por solo 19 votos.

Una de las singularidades de estas primarias socialistas es que los militantes han elegido como su cabeza de cartel para Gijón a una persona sin el carnet del PSOE. Algo que se le ha afeado a Floro desde dentro de la Casa del Pueblo. "Si hasta ahora no tuvo la necesidad de ser militante no creo que de un día para otro le entre la urgencia. Entrar en un partido político, como en otra organización es un gran compromiso", explicó la regidora.

González y Barbón coincidieron en ponerle los deberes a la dirección socialista de Gijón y su candidato: ganar las elecciones para mantener la Alcaldía de Gijón en el PSOE. Una Alcaldía que alcanzó González tras ocho años de gobierno de Foro Asturias de la mano de Carmen Moriyón. Los únicos ocho años sin un regidor o regidora socialista presidiendo el Pleno de Gijón desde la vuelta de los ayuntamientos democráticos.