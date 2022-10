Alpe medita incrementar sus congresos internacionales tras el éxito de este año

Con un éxito rotundo, con más de 600 inscritos, personas de 36 países y con la satisfacción de haber generado "sinergías" entre los diversos campos que rodean a la acondroplasia. Así se cerró ayer en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro la séptima edición del Congreso Internacional en torno a las ADEE que organizó durante los últimos tres días la Fundación Alpe. Tal ha sido la acogida de la edición de este año que la organización se plantea aumentar la frecuencia de estas citas de carácter internacional y adelantar la próxima edición a un plazo de dos o tres años. Hasta ahora, Alpe organiza un congreso internacional cada cuatro años y uno nacional todo los años que también cuenta con una participación masiva.

Todo esto lo adelantó ayer Susana Noval Iruretagoyena, tras el acto de clausura celebrado en el recinto ferial. La nueva directora, que sucede en el cargo a Carmen Alonso, concretó que la idea de aumentar la frecuencia de los congresos internacionales está sobre la mesa. "Pensamos que, en la vista de los nuevos avances que están produciendo, quizás haya que adelantar el próximo. Quizás, cuatro años nos quede demasiado lejos porque se está investigando mucho en todos los campos", apuntó Noval, que estuvo acompañada en la mesa por Carmen Alonso, Ángel del Río y Pedro Sagastizabal.

Previamente al cierre de la cita, hubo una gran cantidad de conferencias. Se habló de diagnóstico, neurocirugía, anestesia, cirugía reconstructiva, rehabilitación, cuidados en enfermería, otorrinolaringología, atención clínica a adultos, estudios maxilofaciales y de la historia natural de los niños que tienen acondroplasia.

"La clausura ha sido algo muy informal, aún no tenemos todas las conclusiones pero hemos notado muy buenas sensaciones y creemos que el objetivo del congreso se ha cumplido", explicó la directora. "Queríamos compartir tres días en los que recoger información, avances, nuevos planes de futuro, en los que compartir vida y experiencias, emociones, alegría y lágrimas también", añadió. "Hemos buscado crear redes y sinergias entre los diferentes campos. No solo en los nuevos avances en investigación, sino también a nivel educativo, en el ámbito clínico y jurídico y hasta en el deporte. Creo que hemos cumplido", insistió la directora de la Fundación Alpe.

El congreso arrancó el pasado domingo con una presentación en la que participó la alcaldesa, Ana González; el consejero de Salud, Pablo Fernández; el director de general de Derechos de personas con discapacidad, Jesús Martín Blanco y en la que la primera ponencia la pronunció el exdiputado socialista, Eduardo Madina. Pero también fue un acto emotivo porque todo el auditorio brindó un larguísimo aplauso a Carmen Alonso, histórica fundadora y directora de Alpe hace ya 22 años y a la que ahora le ha llegado la jubilación.

Noval Iruretagoyena asume su cargo. "Me he encontrado bien. El trabajo ha sido el mismo que otros años, pero este con más responsabilidad. Me he sentido arropada, acompañada y he percibido mucho cariño", remató Irureta, que ayer, junto al resto de ponentes y participantes festejó el éxito de la cita con una gran espicha en el Llagar de Castiello.