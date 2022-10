El colegio Asturias empuña el pincel: los alumnos aprenden con pintores

Levanta las manos Ana Prieto, la profesora de plástica del colegio Asturias, para hacer un aplauso sordo y de pronto todos los niños de cuarto de Primaria que antes hablaban y gritaban se quedan callados y miran al frente, focalizando un caballete, un lienzo y la paleta de colores que su maestra sostiene con el brazo. Arranca a pintar Prieto y les explica a sus alumnos la diferencia entre los colores cálidos y fríos, cómo se capta la luz y lo que es un cuadro impresionista. Lo que sucede no solo es una clase de arte muy diferente, que también. Es el primer día de un ciclo mucho más ambicioso en el que pintores asturianos acudirán al centro de El Polígono para explicar en primera persona a los niños lo que es pintar un cuadro. "El objetivo es inculcarles la pasión por la pintura. Se despiertan vocaciones", explica Prieto.

Prieto, claro, no es una profesora cualquiera. Leonesa, es pintora reconocida en su tierra. En Gijón, a donde llegó hace poco más de un curso, ya ha expuesto este verano en la fundación Alvargonzález su muestra "Introspección". La idea que tiene la maestra es traer en el plazo de varias semanas, de aquí a diciembre, a varios pintores de la región para pinten con los niños, les impartan charlas y les transmitan las diferencias entre cada estilo. Están confirmados ya Marcos Cervero, Klara Konkoly, Adrián Martínez, Luis Riestra y Cintia Díaz. "Estoy hablando también con Samuel Armas y con Guillermo Simón a ver si les convenzo", detalla la docente.

Lo que está claro es que los más pequeños ya están disfrutando de lo lindo de esta idea. Solo hace falta ver sus caras, su atención, su interés. "A mi me gusta mucho dibujar paisajes cuando viajo, aunque no lo hago mucho. Una vez fui a Canarias y pinté. Me gustaría dedicarme a ello", dijo con toda la inocencia del mundo la alumna Irene Bellón. Mateo Villanueva tiene nueve años y ya se considera todo un retratista. "Es lo que más me gusta pintar, retratos", afirma. "Sobre todo, me gusta hacer retratos de elfos y de elfas, pero no de los que veo en las películas sino como yo me los imagino", aclara. "Algunos son bastante difíciles", añade.

Manuel Rodríguez tiene ocho años y es todo un apasionado del arte. Escucharle hablar impresiona. "Me gusta la pintura porque no tiene límites, solo el que le ponga tu imaginación", reflexiona. Él también es una persona original. "Pinto dragones, pero inspirados en animales reales. Lo hago con mi hermano y nos gusta mucho", puntualiza.

Este ciclo que arranca el colegio Asturias se irá desarrollando a lo largo de las próximas semanas. Los pequeños no solo atienden a las explicaciones si no que ellos mismos pintan en sus horas de plástica. La idea es ir todavía a más. El centro tiene mucha relación con la Fundación Museo Evaristo Valle. Se busca que en primavera, como ya sucedió el año pasado, se celebre algún tipo de actividad con los pequeños del centro y los pintores que vayan pasando por esta iniciativa. "La pintura es algo que me emociona. Y lo que nos emociona siempre lo transmitimos mejor", zanja Ana Prieto. Y qué gran razón tiene.