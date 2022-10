Picnic en la Laboral por una cafetería: así fue la protesta por la falta del servicio

Cuatro decenas de pizzas artesanas horneadas por los propios alumnos del grado de Trabajo Social de la Facultad de Comercio "Jovellanos" fueron ayer las viandas que algo más de medio centenar de matriculados en el centro de la Universidad Laboral degustaron en un "picnic protesta" para exigir la reapertura de la cafetería, cerrada desde el inicio de este curso al haber quedado desierta la licitación, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Esta situación obliga a los jóvenes a trasladarse a diario hasta el local hostelero del tanatorio de Cabueñes, a pocos metros del complejo de Luis Moya, a comer el pincho o tomar el café. "Al tanatorio en el bocadillo o comerlo en el pasillo" era el texto de una de las pancartas de los estudiantes en la protesta.

"Exigimos una solución urgente", comentó Adriana González, alumna de cuarto curso de Trabajo Social, que ejerció ayer como portavoz de esta primera reivindicación. Los estudiantes afirman que irán a más en el caso de que no haya una solución temprana. En la protesta, desarrollada en el pórtico de la entrada principal al complejo arquitectónico, participaron además trabajadores de la última concesión de este servicio. "Nosotros también pedimos una solución. Ahora mismo, estamos en situación de ERE", afirmó David Melón, uno de ellos.

"La cafetería es un punto de encuentro para todos, no solo los estudiantes, sino también padres, profesores, visitantes y el resto de los trabajadores que hay en el edificio", concretó Sara Hevia, otra estudiante que se encuentra entre las organizadoras del picnic celebrado ayer. "Es un lugar donde socializar, donde nos podemos encontrar todos. No solo es un lugar al que ir a comer", añadió. Acudir al tanatorio genera muchos inconvenientes para los estudiantes. "No solo es incómodo para nosotros el ir a tomar un café a ese edificio, sino que también lo es para las personas que están ahí porque han tenido una perdida. Es incómodo", aclaró Virginia Nieto. "Hemos hablado con el decano –Leví Pérez–, pero por ahora no sabemos mucho más. También pedimos que desencadenen las mesas que hay en la parte de abajo", insistió, por su parte, Adriana González, que, como el resto de los centenares de personas que acuden todos los días al edificio de Luis Moya para trabajar o estudiar.