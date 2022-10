Retirados de la calle 144 coches abandonados y 142 bicis y patinetes

En lo que va de año de las calles de Gijón se han retirado 82 vehículos abandonados y hay otros 62 cuya retirada está en tramitación. Eso en lo que tiene que ver con coches porque hay otros 142 expedientes de retirada que hacen referencia a bicicletas y vehículos de movilidad personal. Esos son los datos que ayer se ofrecieron en la comisión de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente en respuesta a preguntas del concejal de Vox, Eladio de la Concha. La información facilitada por el edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, dio lugar a un debate sobre los plazos. Se indicó en la respuesta en que la tramitación de retirada se hace a partir de los treinta días. Desde la oposición el edil forista Pelayo Barcia reivindica que con la nueva regulación ese tiempo debe ser de solo cinco días.

El edil de Seguridad fue también quien hizo frente a las preguntas sobre la problemática que se vive en el entorno de la calle Pelayo a cuenta de un pub de la zona que acumula denuncias y sanciones de todo tipo. Tanto la Policía Local como la Nacional han intensificado la vigilancia en el área, sobre todo los fines de semana, para evitar conflictos. El negocio acumula, según los datos del edil, denuncias por incumplimiento del horario de cierre, exceso de aforo, no tener visible la licencia de apertura, tener la puerta de acceso cerrada o no aportar el seguro de responsabilidad civil. Irregularidads que en algunos casos acabaron en sanción y otras fueron subsanadas.

También vía preguntas del Partido Popular, a través de su concejala Ángeles Fernández-Ahuja, el gobierno informó sobre el grado de desarrollo del anunciado estudio de reordenación de las líneas de Emtusa y la, también anunciada, salida al mercado de las plazas del aparcamiento de la avenida de Castilla a precios asequibles y para los residentes de la zona. En cuanto al estudio de los autobuses se espera que el documento inicial con sus propuestas puede abrirse al debate político a principios de diciembre. El documento incorporará también propuestas para dar servicio a la zona rural.

No hay fecha concreta para poder pujar por las plazas de aparcamiento de avenida de Castilla. Las condiciones del proceso están siendo analizadas ahora mismo desde el equipo de intervención del Ayuntamiento para darles el visto bueno definitivo. "En noviembre del año pasado acordamos de manera unánime la desafectación del parking con el objetivo de que 77 plazas salieran a alquiler. Ha pasado un año. Se tenía que haber hecho con más diligencia", remató la concejala a la salida de la reunión.

Zona de bajas emisiones

Por su parte, el forista Pelayo Barcia puso en duda que Gijón vaya a contar el año que viene con una zona de bajas emisiones en las condiciones que marca la ley. Desde el equipo de gobierno, y más en concreto Aurelio Martín como edil de Movilidad, se entiende que Gijón está dando los pasos correctos en el asunto con la definición de zona de bajas emisiones en la ordenanza de movilidad, la incorporación de los territorios donde se pretende aplicar esa restricción al tráfico en el Plan de Movilidad y la puesta en marcha en La Calzada de las primeras medidas en base al apoyo económico conseguido de los fondos europeos.

De Pelayo Barcia fue también la crítica por el mal funcionamiento de los paneles informativos en el parking de El Molinón. Un problema que se justificó por el hecho de que aún no estaban conectados a la red que controla este tipo de instalaciones en la ciudad y que el gobierno se comprometió a solventar. Y en materia de movilidad, el edil se comprometió a presentar en una próxima sesión los nuevos proyectos de reordenación del tráfico y aparcamiento en Nuevo Roces. El compromiso de la concejalía es que no habrá ninguna cambio que no sea consensuado con los vecinos del barrio.