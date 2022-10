El consejo de administración de Emulsa ha votado en contra del cese del gerente de la empresa, Alfonso Baragaño, por su gestión del caso de acoso sexual que pesa sobre un capaz del servicio, investigado por comentarios inapropiados y tocamientos a empleadas del servicio, en su mayoría eventuales. El presidente del consejo, el concejal socialista Olmo Ron, había propuesto este cese y se mostró esta tarde visiblemente enfadado con la decisión de los consejeros, a quienes anima a "recapacitar". "Están avalando esta forma de trabajar y no se puede consentir", reprochó el edil, que sí garantizó que el capaz investigado será despedido: "Se le va a despedir porque eso lo voy a firmar yo". Asegura que insistirá al consejo para poder apartar a Baragaño. A su juicio, ni el gerente de Emulsa ni su jefa de recursos humanos pueden seguir trabajando en la empresa. "Dicen que no sabían nada, pero tienen una responsabilidad. Cobran por ello", reiteró el edil, que asegura que los dos informes sobre el caso recogen que el encargado del capaz era también conocedor de los hechos y que, por tanto, ha sido también expedientado, pero no apartado de su puesto laboral. Para el otro escándalo que rodea a Emulsa, el barrendero detenido acusado de pederastia, también se está gestando su despido, que se entiende que se tramitará sin problemas. "Está claro que no puede desarrollar sus funciones en Emulsa", señaló Ron.

El caso estalló tras una denuncia de acoso laboral de un empleado contra uno de los capataces del servicio de jardinería, que incluyó referencias a situaciones de acoso sexual de ese mismo mando a trabajadoras, muchas de ellas eventuales. Las referencias sobre el asunto eran a comentarios de carácter sexual y tocamientos, a una actitud reiterada en el tiempo por ese mando que lleva cerca de dos décadas en la empresa y al conocimiento público de los hechos por parte de muchos capataces, encargados y directivos de la entidad. En todo caso, ninguna trabajadora ha presentado denuncia alguna. Pero la alerta de ese compañero –al que la empresa en su resolución final no entendió que fuera víctima de acoso laboral sino de trato inadecuado–, sí supuso abrir una investigación sobre esos supuestos casos de acoso sexual. Una vez cerrada la investigación por parte de Emulsa, el resultado se hizo llegar desde la empresa a Inspección de Trabajo y, hace unas semanas, a la Fiscalía, al considerarse que podía haber indicios de hechos constitutivos de delito. Mientras, y al entender que desde la empresa no se estaba actuando con la diligencia y celeridad necesaria, desde UGT se concretó un encuentro con el gobierno local para informar de la situación. El operario acusado no se encuentra trabajando estos días y ha presentado alegaciones al expediente disciplinario. Ha sido apartado de la empresa y la previsión es que se le despida pronto.