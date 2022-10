El gerente de Emulsa afronta su destitución por la gestión del caso de acoso sexual

La suerte parece estar echada. Alfonso Baragaño podría dejar hoy mismo de ser el gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) si se concreta el plan de depuración de responsabilidades que el presidente de la sociedad, el edil socialista Olmo Ron, ha puesto en marcha tras conocerse un presunto caso de acoso sexual con varias víctimas en la empresa, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Puede que no sea el único directivo sobre el que se actúe. Hay muchas miradas puesta en el departamento de recursos humanos.

El caso estalló tras una denuncia de acoso laboral de un empleado contra uno de los capataces del servicio de jardinería, que incluyó referencias a situaciones de acoso sexual de ese mismo mando a trabajadoras, muchas de ellas eventuales. Las referencias sobre el asunto eran a comentarios de carácter sexual y tocamientos, a una actitud reiterada en el tiempo por ese mando que lleva cerca de dos décadas en la empresa y al conocimiento público de los hechos por parte de muchos capataces, encargados y directivos de la entidad. En todo caso, ninguna trabajadora ha presentado denuncia alguna.

Pero la alerta de ese compañero –al que la empresa en su resolución final no entendió que fuera víctima de acoso laboral sino de trato inadecuado–, sí supuso abrir una investigación sobre esos supuestos casos de acoso sexual. Una vez cerrada la investigación por parte de Emulsa, el resultado se hizo llegar desde la empresa a Inspección de Trabajo y, hace unas semanas, a la Fiscalía, al considerarse que podía haber indicios de hechos constitutivos de delito. Mientras, y al entender que desde la empresa no se estaba actuando con la diligencia y celeridad necesaria, desde UGT se concretó un encuentro con el gobierno local para informar de la situación. El operario acusado no se encuentra trabajando estos días y ha presentado alegaciones al expediente disciplinario.

El socialista Olmo Ron, presidente de la empresa, habló ayer de "tomar las medidas necesarias para cambiar la gestión de personal", aunque vinculando la decisión final a la determinación que se tome desde el consejo de administración, que el propio Ron ha convocado para esta tarde. Unas horas antes se celebra en la Casa Consistorial una sesión ordinaria de la Comisión de Derechos y Servicios Sociales en la que Podemos–Equo ya ha anunciado que incorporará el asunto. "Es una situación muy grave. Se necesita la máxima claridad y la máxima firmeza para dilucidad el asunto y para depurar responsabilidades", explicó la portavoz municipal, Laura Tuero, quien pidió contundencia máxima en una empresa con varios distintivos por acciones en políticas de igualdad.

Desde el resto de los grupos municipales se está a la espera de las explicaciones del gobierno y la información que se les dé en el consejo –donde todos los partidos tienen representación, además de estar UGT y Comisiones Obreras por la parte social, y un consejero por el movimiento vecinal de la ciudad– para tomar una determinación. Todos comparten la gravedad del asunto y la exigencia de pedir explicaciones a la presidencia de la empresa.

"Debe procederse de la forma más urgente para tomar medidas, tanto laborales como judiciales. En el caso del gerente, debemos de estudiar si sus actuaciones son acordes a lo que estaba sucediendo, pues al no mediar denuncias el tema puede ser complicado", indicó el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola. "Los certificados de excelencia, las plantillas con paridad... no sirven de nada si se quedan, como la ley de igualdad, en meros papeles mojados que no garantizan la seguridad de los trabajadores y el respeto que merecen. Exigiremos todas las explicaciones que sean necesarias y también todas las responsabilidades a las que haya lugar, las responsabilidades políticas", planteó Eladio de la Concha, portavoz municipal de Vox.

Alfonso Baragaño accedió a la gerencia de Emulsa en septiembre de 2019, ya con el PSOE de vuelta al gobierno de la ciudad, al hacerse efectiva la jubilación de Pilar Vázquez. Uno de los méritos para su elección fue que era un hombre de la casa en la que llevaba trabajando cerca de 16 años. A la gerencia llegó desde la jefatura del área económico-financiera y de planificación y control. A su formación en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo había incorporado formación complementaria en Gestión de Empresas de Servicios Públicos y Control de Gestión, Estrategia e Innovación.

Una de las prioridades de su gestión ha sido la ampliación de la recogida selectiva de materia orgánica como vía para lograr ese 50% de reciclaje que exige la Unión Europea. Aunque el mayor, y más inesperado, esfuerzo fue dar respuesta a las consecuencias del covid. Emulsa, con él, también ha iniciado los estudios para implantar un sistema de pago por generación.