La Guardia Civil detecta un aumento de rescates en montaña y mar por el turismo

Tras la vuelta a la normalidad después del covid, pero con más tarea de trabajo por la "avalancha" de turistas de este pasado verano, decenas de guardias civiles y allegados celebraron ayer en el recinto ferial "Luis Adaro" su fiesta en honor a la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. La cita, marcada por un emotivo homenaje a los compañeros fallecidos y un recuerdo al agente muerto hace meses mientras intervenía en un secuestro de rehenes en Valladolid, culminó con un gran desfile por el paseo del Doctor Fleming. Fue después del acto de entrega de medallas y distinciones. De todos los homenajeados, el cuerpo se felicitaba ayer de haber entregado por primera vez su Cruz de Plata a la Orden del Mérito a una mujer, Carlota Prieto, agente de 40 años e integrante de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Gijón.

El acto estuvo presidido por el teniente coronel Alberto Aguilera, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, que señaló su "inmensa alegría" de poder recuperar "de manera más cercana" su encuentro anual del 12 de octubre, lastrado estos dos últimos años por la pandemia. Reconoció el responsable que estos tiempos de crisis por el covid-19 habían obligado a su equipo a "reinventarse", y que su actividad en este último año la marcaron dos circunstancias: el parón de transportistas, que hizo que el cuerpo tuviese una especial presencia para garantizar la entrega de suministros básicos, y la vuelta a la normalidad, que este último verano incrementó la afluencia de visitantes a la región y, con ella, los rescates de turistas perdidos. "La experiencia de este último año, en el que ya hemos recuperado la dinámica habitual tras la pandemia, es que Asturias está emergiendo como un destino turístico brutal", razonó el teniente coronel, que recordó que su comandancia se ocupa de gran parte del territorio asturiano, desde Soto del Barco hasta el límite con Cantabria y, hacia el interior, hasta Langreo. La "avalancha" de turistas de este pasado verano, por lo tanto, produjo un repunte de las intervenciones por accidentes en la montaña y en playas locales que, no obstante, se saldaron con un "balance más que positivo". Aguilera lanzó también una emotiva mención a su compañero Pedro Alfonso Casado, el teniente coronel fallecido el pasado julio tras ser disparado por un hombre que se había atrincherado con rehenes en una vivienda de Valladolid. "Perico, nunca te olvidaremos", aseguró.

El edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, por su parte, destacó la "excelente y permanente clima de colaboración" de la Guardia Civil con el Consistorio y el resto de fuerzas de seguridad. "Estas excelentes relaciones es una de las causas de que la ciudad sea una de las más seguras de España. Espero que sintáis, como el mejor premio posible, el apoyo y confianza de una ciudadanía que confía en vuestra profesionalidad y vocación de servicio", aseguró el concejal. Como representante institucional intervino, por último, Silvia Miyar, de la secretaría general de la Delegación de Gobierno, que afirmó que la Guardia Civil "es una de las instituciones con más prestigio de España" y que ha logrado "aunar tradición con modernidad" para ponerse "a la altura de cualquier cuerpo de seguridad del país". "Somos una región privilegiada; las tasas de criminalidad actuales son difícilmente mejorables", aseguró.

En el apartado de distinciones, recibieron la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco los agentes José Arias, José Antonio Landera y José Manuel Corral. La Cruz a la Constancia en el Servicio Militar en modalidad oro fue para Ramón Muñiz, y la agente Carlota Prieto recibió la citada Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Además, recibieron la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco el comandante Miguel Lobo, el capitán Juan Antonio Pascual Sevillano, el brigada Alberto Fernández, el sargento Juan María González, los cabos Marcos Estrada, Francisco Álvarez y Antonio Amador, así como los guardias civiles María Begoña Ceñera, Raquel Álvarez, Marco Antonio Antuña, Jesús María Vizán, David Fernández, Luis Manuel Gutiérrez, Marcos Cabero, Cristina Pérez, Luis Tomás Flores y Miguel Ángel Tirador. Con este mismo distintivo fueron condecorados, fuera del cuerpo, el inspector de la Policía Nacional de Siero Ramón Ignacio García, así como José Antonio Migoya, responsable de la Caja Rural de Gijón, y Joaquín de la Riva, teniente fiscal de la Fiscalía de Asturias. Los agentes Antonio Borrajo y José Ciudad, además, recibieron sendos diplomas por su reciente jubilación.

Los reconocimientos públicos a entidades locales, por su parte, se saldaron con homenajes a Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, y a José Emiliano Sarralde, director de Alta Inspección de Educación de la Delegación de Gobierno. También a Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (Cavasym), a la federación vecinal de la zona rural "Les Caseríes" y al coro "Voces de Cimadevilla". La Federación de Peñas Sportinguistas, por último, entregó también su tradicional estatuilla al cuerpo.

La celebración del día del Pilar se inició con una misa en familia en la basílica del Sagrado Corazón, oficiada por el rector del templo, Manuel Robles, y en presencia del comisario jefe de la Policía Nacional, Dámaso Colunga, y su homólogo de la Policía Local, Alejandro Martínez Gallo, así como representantes políticos del Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Foro, todos ellos también presentes en la gala del recinto ferial. Robles destacó en su homilía que el origen de la festividad del Pilar vinculada a la Guardia Civil fue del devoto sacerdote Miguel Moreno que, destinado en 1864 en el Colegio de Guardias Jóvenes Valdemoro, contagió su devoción por la Virgen a un grupo de agentes que, luego, "corrió la voz". "Por eso, la devoción a la Virgen no se puede llevar en secreto ni ocultarla con vergüenza", animó a los presentes.

La fusión de comandancias

Sobre la posible fusión de las comandancias de la Guardia Civili de Gijón y Oviedo, Aguilera señaló: "Fue un proceso que comenzó el verano pasado y que se vio interrumpido por una sentencia del Tribunal Supremo. En estos momentos el proceso se encuentra en Madrid. Nosotros lo que siempre garantizamos es que finalice le proceso como finalice vamos a mantener el nivel de trabajo que tenemos y que nuestros guardias civiles van a dar lo mejor de ellos". También garantizó el responsable que la fusión, de llevarse a cabo, no implicará una merma de efectivos en la zona rural gijonesa: "Las unidades que se van a ver afectadas son unidades que dan apoyo al resto del despliegue territorial. En concreto aquí, quien lleva la zona rural de Gijón es el puesto de Gijón y sus agentes no se van a ver afectados por la posible reorganización de la Guardia Civil en Asturias". Y sobre si la fusión acabará por suprimir la celebración local del día del Pilar, reconoció Aguilera: "Nosotros aquí estamos y somos los mejores en una cosa: en cumplir órdenes. Si tenemos que seguir seguiremos con la mejor de las voluntades, y si no buscaremos otro formato para disfrutar de este día".