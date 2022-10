Piden 21 años de cárcel por robar 200.000 euros a un empresario al que limpiaban el coche

Se granjearon su amistad después de varios años lavándole el coche y aprovecharon eso para robarle 200.000 euros, relojes, un móvil y hasta una máquina de lavado a presión. Un hombre y una mujer se enfrentan hoy en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a una pena de 21 años y medio de cárcel solicitados por la defensa de la víctima por varios delitos de robos continuados, en concreto, 12 para el acusado y 9 y seis meses para la mujer. La Fiscalía, por su parte, pide cinco años de prisión para el acusado y tres para la acusada además de una indemnización de 100.000 euros, que es la cantidad que considera que estas dos personas sustrajeron.

Según el relato del Ministerio Fiscal, el acusado regentaba en 2019 un taller de limpieza de coches en Gijón. Fruto de ello conocía a su víctima, un empresario de alto poder adquisitivo desde hacía unos cuatro años. Los dos entablaron una relación de amistad fruto de la cual el empresario llegó a invitar a su domicilio al supuesto ladrón. La víctima le encomendó en varias ocasiones el lavado de varios vehículos de alta gama. Para ello, le proporcionó el mando del garaje de su vivienda y las llaves para poder tomar los autos a su taller de lavado para después de devolverlos. Fruto de esta relación, sostiene la Fiscalía, el acusado pudo saber que su amigo tenía un alto nivel de vida "y decidió aprovecharse de ello".

Aclara el relato del fiscal que este se hizo con una llave maestra que le dio acceso a toda la casa y entró a esta en aquellas horas que sabía que no había nadie en su interior. En fechas no determinadas, pero comprendidas entre el julio y el 7 de noviembre de 2019 entró varias veces en la residencia y se llevó varios relojes, un móvil marca Huawei en una primera ocasión y en otra se llevó un centro de planchado y una máquina de lavado a presión. Varios de estos efectos fueron vendidos en un establecimiento de Gijón. Los relojes fueron recuperados por la Policía, pero hubo efectos que no pudieron localizarse por valor de 1.891 euros. La cosa no quedó ahí ya que el acusado advirtió la existencia de una caja fuerte de 30 kilos.

El hombre se concertó en noviembre de 2019 con una mujer para que le ayudara a sacar esta caja fuerte de la casa, abrirla y repartirse el botín. Entraron el día 5 a las 2.35 horas de la madrugada para ver como hacerlo. El golpe lo dieron el 9. Se llevaron la caja en uno de los coches del empresario a "un lugar seguro" y con un objeto no determinado la violentaron. La Fiscalía sostiene que dentro había 100.000 euros, pero la defensa dice que había el doble. Además de la penas de prisión, la Fiscalía pide una indemnización de 100.000 para los dos, otra de 1.891 para el hombre por los efectos no recuperados y otra adicional a la empresa a la que vendió los relojes de 1.200 euros por uno de ellos y por la cantidad que se acredite por otros tres.