El PP ofrece "mano tendida" a la propuesta de IU de articular un frente político por el vial de Jove

El PP de Gijón expresó este mediodía su «mano tendida» a la propuesta del portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, para crear un frente amplio de los partidos políticos con representación municipal para exigir que en los Presupuestos Generales del Estados se incremente la partida prevista para el vial de Jove. El PP advirtió que esa iniciativa sólo será útil y no «postureo» si se plasma en enmiendas en el Congreso de los Diputados y también abogó porque las mismas no se ciñan sólo al vial de Jove, sino que incluyan también otros proyectos relevantes para Gijón, como el plan de vías y el metrotrén. La iniciativa debería articularse con celeridad dado que la presentación de enmiendas a los presupuestos debe realizarse en cuestión de semanas.

«La clave para que funcionen los frentes es que sean amplios, pero tienen que ser concretos también», explicó el presidente del PP de Gijón, Pablo González, quien hoy compareció junto a la portavoz municipal del partido, Ángela Pumariega, para valorar las previsiones en los presupuestos del Estado para Gijón.

Esa concreción pasa porque lo que reclamen los partidos que se sumen a ese frente común planteado por IU no se quede en palabras, como sería el caso si la medida se ciñe a una declaración institucional en el pleno. Pablo González señala que la iniciativa debería plasmarse en enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado «con respaldo de los partidos de izquierdas, si no hay apoyo a esas enmiendas, las presente quien las presente y que deberían de ser pactadas en el seno de ese frente, no hay posibilidad de que esto sea algo útil». Esto es, el «objetivo práctico es aprobar e impulsar enmiendas concretas en los presupuestos generales del Estado, esa es la clave».

En ese sentido, el presidente de los populares gijoneses resaltó que esa será la prueba del algodón para saber si la propuesta de IU se hace con verdadera «voluntad de hacerlo» o es un mero «postureo».

Para ello serán relevantes no sólo los posicionamientos en el Ayuntamiento de Gijón y, eventualmente, en la Junta General del Principado, sino «también la influencia política, cada cual en sus partidos, y eso es algo que nosotros tenemos fácil, pero ellos no, porque van a tener que desdecirse de lo que han planteado durante muchos años», agregó Pablo González.

El líder del PP gijonés destacó que la «mano tendida» que ofrece a la propuesta del concejal de IU es la del principal partido de la oposición en el Congreso y, por lo tanto, con un peso relevante a la hora de poder sacar adelante enmiendas que beneficien a Gijón, mayor al de «otros partidos entiendo que está bien que se sumen, pero, en fin, lo que aporte un diputado de un partido que esté en el Grupo Mixto o lo que aporten unos diputados de Ciudadanos en franca decadencia, bienvenidos sean, pero aquí suman lo que suman; esto es pura aritmética parlamentaria», señaló en referencia a Foro Asturias y a Ciudadanos, sin aludir al peso de Vox, también con un importante número de parlamentarios en el Congreso.

En el mismo sentido, Ángela Pumariega indicó que «este frente común es bienvenido, es importante y es interesante y contará con nosotros no sólo para pedir para el vial de Jove, sino que también es necesario para poder reclamar todas esas inversiones que necesitamos en la ciudad, como el plan de vías o el metrotrén».

La propuesta de Aurelio Martín, a la que ahora se suma el PP, puede acabar de articularse en la Junta de Portavoces que se celebra mañana en el Ayuntamiento de Gijón, de cara al pleno del viernes de la próxima semana y en la que se podría plantear «declaración institucional o proposición» para su aprobación en el Pleno, espera Pumariega. Algo que por si sólo sería insuficiente si no se va más allá, según el PP.

Pablo González enumeró entre los principales agravios a Gijón en los presupuestos del Estado, los 2 millones plasmados para 2023 para el Vial de Jove, obra cuyo coste ronda los 270 millones. También que en el plan de vías sólo se esté en la licitación de la redacción del proyecto, que llevará unos dos años de ejecución, por lo que «no veremos máquinas en el solarón hasta la próxima década», añadió el presidente del PP de Gijón. El tercer gran agravio que expuso fue que año tras año se consignen 1,6 millones de euros para la autopista del mar entre Gijón y Nantes sin que la misma se ponga en servicio, mientras la de Vigo funciona y recibió ya 2,5 millones de euros.

Pablo González también indicó que los presupuestos incluyen la revisión de los coeficientes de la plusvalía municipal, «que se incrementa hasta en un 50%» para pisos que se hayan comprado en 2015 y se vendan en 2023, señalando que el Ayuntamiento de Gijón puede remediar eso a través de las ordenanzas fiscales.